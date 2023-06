Cette chienne nouvellement adoptée fait un câlin à sa maîtresse et ne veut plus la lâcher (vidéo)

Après avoir eu un début de vie difficile, et passé un temps plus ou moins long en refuge, les chiens sont souvent très reconnaissants d’être adoptés. Certains, comme Peach, n’hésitent pas à le faire savoir de manière très démonstrative. La preuve dans une vidéo touchante et amusante à la fois !

Peach et Pierogi sont 2 sœurs Pointer Anglais. Elles ont toutes les 2 été adoptées il y a un peu plus d’une semaine, et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elles sont très heureuses d’avoir quitté le refuge. Peach, en particulier, est très démonstrative. Elle fait de nombreux et longs câlins à sa maîtresse, qui témoignent de tout l’amour qu’elle ressent déjà pour elle. La vidéo d’un de ces câlins, relayée par Parade Pets, est très touchante.

© peachpierogi / TikTok

Un câlin qui n’en finit plus !

La nouvelle maman des sœurs canines a partagé une vidéo de Peach sur TikTok. Sur les images, la propriétaire est assise par terre, et caresse sa chienne. Petit à petit, Peach enroule ses pattes autour du cou de sa maîtresse, et lui fait un très gros câlin tout en lui léchant le visage. Sa queue remue vivement, et elle serre si fort son étreinte qu’elle « écrase » sa maman, qui n’arrête pas de rire.

© peachpierogi / TikTok

Sur la vidéo, on peut lire : « Je l’ai adoptée la semaine dernière, et elle n’arrête pas de me faire des câlins »

La publication est également accompagnée de la légende suivante : « Peach est si heureuse d'être sortie du refuge et je suis si heureuse d'avoir ces câlins de chien qui valent un 10/10 »

Sur les images, on voit également passer Pierogi, qui se met juste devant la caméra pendant un certain temps.

Les chiennes vont être heureuses dans leur nouvelle famille

Le Pointer Anglais est un chien connu pour sa nature douce, notamment avec les enfants. Il constitue un très bon chien de famille, et aime participer à de nombreuses activités. Sachant cela, il ne fait aucun doute que nos 2 sœurs canines sont tombées sur le bon foyer. Entre l’amour qu’elles reçoivent, et le fait qu’elles vont pouvoir s’amuser avec 4 enfants, elles ne peuvent qu’être heureuses. Elles ont en plus la chance de ne pas avoir été séparées à l’adoption. Beaucoup de bonheur les attend !