Les bonnes nouvelles s'enchaînent pour Lucky, chien découvert paralysé sur une voie ferrée

4 mois après avoir frôlé le pire et subi d’atroces souffrances, Lucky a trouvé la force de surmonter traumatismes et handicap pour prendre un tout nouveau départ. L’une des bénévoles l’ayant sauvé s’était beaucoup trop attachée à ce chien pour le voir partir.

Lucky n’a jamais aussi bien porté son nom. Depuis son sauvetage, la chance ne cesse de sourire à ce chien paralysé alors qu’on l’avait découvert sur une voie ferrée en Pennsylvanie (Etats-Unis).

Ce croisé Pitbull a, en effet, été adopté par l’une des personnes l’ayant secouru après un séjour en famille d’accueil, rapportait People le jeudi 30 mars.

Ce vendredi, l’association Philly Rescue Angels a posté sur sa page Facebook une vidéo où on le voit muni de son chariot, courant joyeusement et jouant avec l’un des autres chiens de sa nouvelle famille. Lucky n’a jamais été aussi heureux et c’est un pur plaisir de le constater, quand on sait tout ce qu’il avait dû endurer.

En novembre 2022, un témoin s’était aperçu de la détresse de Lucky, qui était affalé, immobile, sur les rails à Philadelphie. Il souffrait de diverses blessures et avait perdu l’usage de ses pattes arrière, car sa colonne vertébrale avait été touchée.



Philly Rescue Angels / Facebook

Il aurait été soit percuté par un train, soit violenté et placé délibérément sur la voie ferrée dans le but de faire passer la chose pour un accident ferroviaire. Cela faisait 2 jours qu’il se traînait à cet endroit, attendant désespérément qu’on lui vienne en aide.

Adoption et appel aux dons

Aide qui était venue de Philly Rescue Angels ; celle-ci l’avait emmené en clinique vétérinaire où il avait été opéré. L’hospitalisation de Lucky avait pris fin à la mi-décembre, puis il avait été placé en famille d’accueil.

Le lundi 27 mars, l’association de protection animale basée à Philadelphie a annoncé une excellente nouvelle, toujours sur sa page Facebook. Le chien a été adopté. Sa nouvelle maîtresse n’est autre que Sidara Son, membre de Philly Rescue Angels qui avait pris part à son sauvetage.

L’organisation a également indiqué dans ce post qu’elle s’engageait à prendre en charge l’ensemble des frais vétérinaires, Lucky ayant besoin de soins coûteux à vie. Un appel aux dons a été lancé par Philly Rescue Angels afin de la soutenir dans cette mission.