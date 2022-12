Une association sauve un chien découvert abandonné et blessé sur les rails

Un chien avait été abandonné près d’une gare ferroviaire et s’était retrouvé immobilisé sur la voie ferrée. Plus d’une fois, il avait manqué de peu d’être percuté par un train, mais il a eu la chance d’être secouru à temps par une association, qui l’a d’ailleurs appelé Lucky.

Pendant 2 jours au moins, un Pitbull était resté bloqué au milieu d’un rail de train après avoir été abandonné et probablement violenté, avant l’intervention d’une équipe de bénévoles, rapportait 6abc.

Ces derniers sont ceux de l’association Philly Rescue Angels Incorporated, basée à Philadelphie en Pennsylvanie. L’organisation en a parlé sur sa page Facebook le mardi 29 novembre en postant des images montrant la détresse du canidé avant son sauvetage.



Philly Rescue Angels INC / Facebook

Ce chien, qu’ils ont choisi d’appeler Lucky, se trouvait près de la gare ferroviaire de Lawndale. Ayant perdu l’usage de ses pattes arrière, il était bloqué sur la voie ferrée et, à plusieurs reprises, des trains étaient passés au-dessus de sa tête. Autant de fois où il avait littéralement trompé la mort.

« Il relevait la tête quand il entendait le train, puis il baissait la tête lorsque le train passait au-dessus de lui », indiquait en effet l’association dans son post. On y apprend également que son collier et sa laisse ont été retrouvés sur les lieux, et que la boucle du collier était cassée.



Philly Rescue Angels INC / Facebook

Philly Rescue Angels Incorporated précisait en commentaire que ses membres suspectaient une blessure à la colonne vertébrale du chien, et qu’ils ne voulaient donc pas le déplacer n’importe comment pour ne pas aggraver la lésion. L’association avait demandé à la compagnie ferroviaire d’interrompre la circulation des trains sur la voie concernée, le temps d’intervenir. Ce qui répondait d’ailleurs à certains commentaires dont les auteurs lui reprochaient de prendre des photos de l’animal au lieu de le secourir rapidement.

Lucky sera opéré

En attendant l’arrivée du service de contrôle animalier, les bénévoles ont couvert le chien pour le réchauffer, nourri et réhydraté. Il a ensuite pu être précautionneusement évacué sur un brancard et transporté à la clinique vétérinaire.

On ignore si la perte d’usage de ses pattes arrière est la conséquence d’un choc par un train ou s’il avait été battu avant son abandon. Quoi qu’il en soit, le chien sera bientôt opéré.

Une intervention qui devrait coûter 15 000 dollars (14 000 euros environ) à l’association, qui a lancé un appel aux dons.