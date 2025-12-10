Les bénévoles d'un refuge se disent écoeurés après l'abandon d'un chien par son maître l'ayant attaché au portail de l'établissement
Abandonné sans ménagement devant les grilles d’un refuge, le sort d’un Amstaff de 12 ans, a touché les bénévoles. Son histoire illustre, une fois encore, la détresse des structures d’accueil saturés face au nombre élevé d’abandons d’animaux âgés. Pourtant, au milieu de cette tristesse, une autre aventure vécue quelques heures plus tard vient redonner un peu d’espoir à toute l’équipe.
“Ice, malgré tout, regarde encore les humains avec douceur. C’est lui la victime. Et c’est pour lui que nous continuerons à nous battre”, peut-on lire dans un post Facebook de la SPA de Compiègne (60). Ice est un chien sénior récemment abandonné devant le refuge picard, son maître ayant choisi de le laisser sur les lieux après qu’on lui a signifié que l’établissement manquait de places, rapportait Actu Oise.
Attaché au portail
Les faits ont eu lieu le samedi 8 novembre 2025. Le propriétaire de l’American Staffordshire Terrier de 12 ans est arrivé avec l’intention de placer celui-ci au refuge, mais les responsables lui ont “expliqué, avec respect, que faute de place, [ils] ne [pouvaient] pas le prendre immédiatement et que d’autres solutions existaient”. Les alternatives proposées étaient d’emmener le quadrupède dans d’autres structures d’accueil oisiennes, telles que la SPA d’Essuilet ou la Fondation Clara à Beauvais.
L’intéressé a préféré attacher son chien au portail de la SPA de Compiègne et s’en aller, laissant Ice “seul, tremblant, ne comprenant pas pourquoi son humain venait de l’abandonner ainsi”.
Dans un “état de santé préoccupant”, Ice a été pris en charge
Une attitude qui a scandalisé l’équipe du refuge. “Nous sommes écoeurés, poursuit, en effet, l’auteur de la publication. Les refuges débordent, les abandons explosent, mais jamais cela ne justifie de laisser un animal attaché à un portail comme un vulgaire déchet.”
Malgré le manque d’espace libre, le personnel de la SPA de Compiègne n’est pas resté les bras croisés face à la détresse et l’”état de santé préoccupant” du chien, qui a été pris en charge.
L’association de protection animale a rappelé que l’abandon est un acte puni par la loi et fait part de son intention de porter plainte.
Bonne nouvelle pour un autre pensionnaire
Cette triste histoire a eu lieu le même jour où s’est jouée une autre, bien plus réjouissante, celle d’un Chien de montagne des Pyrénées aveugle de 10 ans, répondant au nom de Novel. Le refuge a effectivement parlé de lui sur sa page Facebook dans l’espoir de lui trouver une famille aimante. Son vœu a été exaucé le lendemain ; un couple ayant déjà adopté 2 autres chiens séniors à la SPA de Compiègne a décidé de lui ouvrir les portes de son foyer.
