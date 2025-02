Ces chiennes attachées à un portail n'auront plus à subir le froid et la pluie grâce au motard qui les a repérées à temps

Sur une route rurale d’Alrewas, dans le comté de Staffordshire en Angleterre, une personne qui effectuait une promenade à moto s’est arrêtée net en voyant 4 chiennes attachées à un portail.

Ces Cockapoos (croisement Cocker Anglais / Caniche) n’avaient aucune possibilité de s’abriter du froid et de la pluie. Les pauvres étaient là, à attendre qu’on les remarque et leur vienne en aide. Par chance, ce motard les a effectivement repérées et il n’a pas passé son chemin. Il a immédiatement appelé la branche locale de la RSPCA, qui a envoyé son enquêteur Graeme Brookes sur les lieux.



RSPCA

« Elles étaient frigorifiées, trempées, frissonnantes et effrayées, raconte ce dernier à The Dodo. Elles avaient probablement été abandonnées là au petit matin. »

Graeme Brookes les a fait monter à bord de son véhicule. « L’une d’elles était tellement terrifiée qu’elle ne pouvait pas marcher en laisse, relate l’enquêteur. J’ai dû la porter jusqu’à ma camionnette et, pendant qu’elle était dans mes bras, elle m’a regardé dans les yeux et n’a pas voulu détourner le regard. Quand nous sommes arrivés chez le vétérinaire, elle ne voulait plus me quitter ».

Les 4 chiennes avaient le pelage très sale et emmêlé, au point que l’équipe de la RSPCA n’a eu d’autre choix que de les raser.



RSPCA

« Nous voulons vraiment savoir ce qui est arrivé »

Elles ont été vues par le vétérinaire de l’association qui a estimé leur âge à 10 mois et constaté qu’elles étaient relativement en bonne santé. Les Cockapoos étaient identifiées, mais les informations renvoyées par leurs puces n’étaient plus valides. Impossible, donc, de remonter jusqu’à leurs propriétaires.

A lire aussi : Après des jours de tristesse en refuge, un chien renaît grâce à l’adoption d’une bienfaitrice (vidéo)



RSPCA

L’enquête de la RSPCA est néanmoins en cours. « Nous voulons vraiment savoir ce qui est arrivé à ces pauvres cockapoos abandonnées », indique Graeme Brookes.

En attendant de faire toute la lumière sur cette triste affaire, les chiennes sont entre de bonnes mains. Elles reçoivent soins et réconfort en prévision de leur nouveau départ, soit en famille d’accueil, soit directement chez leurs futurs adoptants.