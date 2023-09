Les autorités découvrent 13 chiens livrés à eux-mêmes dans ce qui était censé être une pension

Le dimanche 3 septembre, les adjoints des shérifs des comtés de Gilpin et de Jefferson, dans le Colorado (Etats-Unis), sont intervenus dans une maison de la ville de Golden. Ils exécutaient un mandat de perquisition et y ont découvert 13 chiens détenus dans des conditions déplorables, rapportait 9News.

Ces canidés appartiennent à différentes familles les ayant amenés à cet endroit présenté comme étant une pension pour chiens. 6 se trouvaient à l’extérieur et 7 à l’intérieur, enfermés dans des cages, dans cette prétendue garderie baptisée « Just Like Home Dog Boarding ».



9News

Des chiens enfermés, privés d'eau et de nourriture

« Aucun des chiens n'avait accès à l'eau ou à la nourriture », indique Cherokee Blake, du bureau du shérif de Gilpin.

Les animaux ont été évacués par les policiers, qui ont rassemblé autant d’informations que possible pour contacter leurs maîtres. Ils ont ainsi pu joindre plusieurs d’entre eux et leur restituer leurs amis à 4 pattes.

Parmi ces propriétaires canins désabusés figurent Bre et Corey Tonjes. Le couple avait l’habitude de confier leurs chiens Odin, Malamute de l’Alaska, et Pixie, croisée Welsh Corgi Pembroke, à un membre de la famille lorsqu’il partait en déplacement. Cette personne avait toutefois dû se désister au dernier moment cette fois-ci.



9News

Bre et Corey Tonjes devaient trouver rapidement une alternative et s’étaient renseignés sur les pensions canines de la région. Ils avaient vu que Just Like Home Dog Boarding suscitait des avis positifs et avaient contacté Brady Rose, le propriétaire.



9News

Bre et Corey Tonjes y avaient été déposés le jeudi 31 août. Leurs maîtres les pensaient en sécurité, jusqu’à cet appel du bureau du shérif leur annonçant ce qui était arrivé.

« Je ne laisserais jamais mes enfants traités ainsi »

« Ils étaient tous les deux gardés ensemble dans une caisse en plastique, déplore Bre. Et je connais les caisses en plastique, elles ne sont pas très grandes. Même les caisses XL sont plutôt petites pour ce grand gaillard » qu’est Odin.

Si les Tonjes sont soulagés d’avoir ramené leurs compagnons sains et saufs à la maison, ils ne décolèrent pas en repensant aux conditions de vie qui étaient les leurs pendant ce triste séjour en pension.

« Ils sont comme nos enfants, nous les avons depuis longtemps. Je ne laisserais jamais mes enfants traités ainsi et je ne voudrais certainement pas que mes animaux soient traités ainsi », dit Corey Tonjes.

A lire aussi : Cette chienne gravit les sommets montagneux et rêve d'un plus grand défi : trouver une famille

L'enquête suit son cours

Plusieurs jours après l’intervention des forces de l’ordre, le propriétaire de la garderie n’est toujours pas revenu sur les lieux. Brady Rose n’a pas répondu aux demandes d’explications formulées par les Tonjes et le propriétaire d’un autre chien.

« L'affaire fait l'objet d'une enquête et des accusations sont en cours en fonction de ce que nous avons découvert », assure Cherokee Blake. Tout ce dont les enquêteurs sont sûrs pour le moment, c’est que Brady Rose gérait la pension sans autorisation. En outre, la situation juridique de la propriété semble floue.

11 chiens ont retrouvé leurs familles. Les 2 restants sont toujours au refuge Foothills Animal Shelter à Golden, en attendant que les autorités identifient leurs maîtres.