Un chien malade, abandonné et enchaîné dans une maison insalubre voit son voeu exaucé 600 jours plus tard

19 mois après avoir été arraché à son triste sort, Chester commence une toute nouvelle vie. Ce chien revient de loin, lui qui avait été abandonné dans une maison insalubre où il était enchaîné, blessé et malade.

« Chester est à la maison ! ». La merveilleuse nouvelle a été annoncée le lundi 18 mars 2024, sur la page Facebook « Euclid Pet Pals » qui soutient le refuge de la ville d’Euclid dans l’Etat de l’Ohio (Etats-Unis), notamment en organisant des récoltes de fonds. C’était l’épilogue heureux que tout le monde attendait pour l’histoire ce chien ayant vécu un terrible traumatisme près de 600 jours plus tôt.

Croisé Pitbull, Chester avait été découvert en août 2022 avec 3 chiennes dans une maison désertée. Les canidés étaient livrés à eux-mêmes, sans eau ni nourriture. Ils étaient mal en point, surtout le mâle qui était attaché à une courte chaîne et portait un collier étrangleur.

Ne pesant que 15 kilogrammes, le quadrupède était si faible qu’il avait du mal à tenir sur ses pattes. Il était couvert de blessures et atteint de la gale. En outre, son examen vétérinaire avait révélé qu’il souffrait de la dirofilariose, la maladie des vers du cœur.

3 mois plus tard, le refuge de la ville d’Euclid lui cherchait une famille d’accueil. Son état de santé s’était considérablement amélioré grâce aux traitements. Il reprenait du poids et avait bon moral. « Ce garçon émacié s'est transformé en un beau gaillard, costaud et joueur », pouvait-on alors lire sur la page Euclid Pet Pals.

« Chester a vécu un traumatisme incroyable, et ce gentil garçon a juste besoin d'un canapé confortable, d'une famille compréhensive et d'un peu de tendresse », poursuivait l’auteur de la publication.

« Félicitations Chester ! »

En août 2023, soit un an après son sauvetage, il était temps pour le chien de rejoindre sa maison pour toujours. Un appel avait été lancé dans ce sens. Sur sa fiche d’adoption, il était décrit comme « amical, affectueux, joueur, intelligent, curieux, drôle, sportif, accro au canapé et aux bisous ».



Greg Murray Photography / Facebook

C’est donc hier que son vœu a été exaucé. Une dame est venue rencontrer Chester et cela a été l’amour au premier regard. Elle l’a adopté et lui a fait découvrir son nouveau foyer. Il s’est d’ailleurs endormi dès son arrivée, signe qu’il s’y sentait déjà très bien. Pour lui souhaiter la bienvenue, son adoptante lui a préparé son mets préféré, les boulettes de viande en l’occurrence.

A lire aussi : Tango doit renoncer à devenir chien guide, mais le maire qui l'accueille a d'autres projets pour lui

« Nous ne remercierons jamais assez tout le monde ! Félicitations Chester ! », conclut Euclid Pet Pals dans son récent post.