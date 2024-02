Le moment adorable où un Golden Retriever devient ami avec un oiseau Conure a fait fondre le cœur des internautes (vidéo)

Tout oppose Jasper et Mars. Le premier est un Golden Retriever, le second un Conure à joues vertes. Pourtant, ils sont tout de suite devenus amis ! Pour le plus grand plaisir des internautes, leur maîtresse, Carly Zaremba, a capturé en vidéo un moment attendrissant où les 2 compères sont en train de jouer.

La chanteuse Carly Zaremba vit en Californie (États-Unis) avec Jasper, un Golden Retriever turbulent, et Mars, un magnifique Conure à joues vertes. Avec leur différence d’espèce et de taille, on pourrait croire que ces 2 animaux n’étaient pas forcément faits pour s’entendre. Loin de là ! Jasper et Mars sont les meilleurs amis du monde et ils adorent jouer ensemble.

Le jeu de 2 amis improbables

Leur maîtresse a immortalisé en vidéo l’un de leurs adorables moments de jeu. Dans ces images, Jasper gambade joyeusement à travers le salon en remuant la queue, poursuivi par Mars.

On voit le Golden Retriever sautiller plein d’énergie autour de son ami oiseau et lever l’arrière-train comme pour l’inviter à jouer. Un peu effronté, Mars répond immédiatement à sa sollicitation en essayant de l’attraper. Aucun doute, ce duo insolite passe un très bon moment !

Des internautes sous le charme

Postée sur Storyful et reprise par différents médias comme ABC News et PetHelpful, la vidéo est rapidement devenue virale.

© Carly Zaremba - ABC News / TikTok

Des milliers d’internautes ont visionné ces images peu ordinaires et ils ont massivement été attendris par cette amitié improbable. De nombreux commentaires sous la publication montrent que les spectateurs ont trouvé la séquence « adorable », « tellement mignonne », voire digne d’un dessin animé.

« Je n’ai jamais rien vu d’aussi doux, commente un internaute. Le chien sait qu’il joue avec un petit animal et qu’il doit être doux avec son ami. »

Jasper fait en effet preuve de douceur et d’intelligence en prenant garde de ne pas brusquer Mars qui est plus petit et plus fragile que lui.

A lire aussi : Prête à faire ses adieux à son chien malade, une dame seule reçoit le soutien de milliers d’inconnus

Rien d’étonnant à cela ! Connus pour leur gentillesse et leur nature amicale, les chiens de race Golden Retriever se font facilement des amis, même les plus invraisemblables. Jasper et Mars n’ont certainement pas fini de jouer ensemble pour la plus grande joie de leur maîtresse !