Les astuces et conseils d’Ultima pour prendre soin de son chien ou de son chat à la maison

Même si le confinement tel que nous le connaissions depuis le 17 mars a pris fin, cette situation exceptionnelle a induit bon nombre de changements d’habitudes. Pour que nos chiens et chats n’en souffrent pas, Ultima livre quelques précieux conseils, ainsi que des tutos pour leur fabriquer soi-même des jouets.

Le déconfinement s’est amorcé le 11 mai dernier, mais la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 a chamboulé notre quotidien. Elle a également affecté celui de nos amis chiens et chats. Certains maîtres poursuivent le télétravail, d’autres préfèrent s’isoler encore un moment à la maison par précaution.

Nous avons donc passé davantage de temps avec nos animaux de compagnie ou continuons à le faire malgré la levée progressive du confinement, ce qui n’est pas sans conséquence sur leur psychologie. Afin que cette expérience reste positive pour nos compagnons, notamment ceux qui ne disposent pas d’un jardin, la marque d’alimentation pour chien et chat Ultima livre 4 astuces et conseils. L’enseigne propose également 2 tutos DIY originaux pour fabriquer des jouets pour canidés et félins.

Jouer au quotidien

2 séances de jeu quotidiennes de 15 à 20 minutes permettent à la fois au chien ou au chat de se dépenser physiquement et d’avoir des interactions avec son maître.

Ultima suggère des activités ludiques aussi simples à appliquer que stimulants pour l’animal, comme les jeux de balle ou le fait de cacher des croquettes.

Exercer une éducation positive

L’éducation positive consiste à renforcer les bonnes actions du chien ou du chat en les récompensant, plutôt que de sanctionner ses écarts. Cette méthode éducative repose donc sur des stimuli primaires que sont la nourriture, les jeux et les caresses, pour :

Offrir à l’animal un environnement structuré

Renforcer le lien animal / maître

Améliorer la cohabitation avec toute la famille

Contrôler son alimentation

Le confinement était de nature à réduire l’activité physique de l’animal de compagnie et à installer de mauvaises habitudes alimentaires difficiles à corriger. Contrôler l’alimentation du chien ou du chat est donc plus important que jamais afin d’éviter la prise de poids et ses conséquences sur sa santé.

Ultima préconise, par exemple, de faire un trou dans un tube en carton et de le remplir de croquettes, afin d’inciter l’animal à jouer avec pour se nourrir.

L’autre astuce d’Ultima consiste à placer une serviette dans une boîte pour y cacher des friandises que l’animal devra trouver.

Limiter le stress

Le chien ou le chat avait l’habitude de rester seul à la maison pendant que le maître travaillait ou étudiait. Le confinement a changé la donne et bouleversé la routine de l’animal, ce qui est source de stress pour lui.

Ultima conseille, sur ce plan, de veiller au respect de son espace personnel, de limiter ses interactions avec les enfants (surtout en ce qui concerne les chats) et, si possible, de lui laisser une pièce vide où il pourra s’isoler quand il en ressentira le besoin.

