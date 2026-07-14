Les aboiements d'un chien tombé dans un puits après avoir été effrayé par un feu d'artifice alertent pompiers et policiers qui le sauvent

Après être tombé dans un puits suite à un feu d'artifice, un chien errant baptisé Brisket a été retrouvé vivant grâce à ses aboiements. Secouru in extremis par les pompiers, il a pu être soigné et a enfin trouvé un peu de réconfort après cette terrible mésaventure.

A Kansas City, dans l'Etat du Kansas (Etats-Unis), un chien ayant pris peur après des tirs de feux d'artifice s'est retrouvé pris au piège au fond d'un vieux puits insalubre. Fort heureusement, ses appels de détresse ont été entendus par un bon samaritain qui en a aussitôt informé les secours, ce qui lui a permis de regagner la surface et d'être pris en charge, rapportait KMBC .

Le 4 juillet 2026, on célébrait les 250 ans de l'indépendance américaine. Comme chaque année à cette date, des feux d'artifice sont tirés le soir. Ce qui vaut bien des frayeurs à certains chiens, notamment celui dont il est question ici.

Pris de panique et désorienté, ce canidé manifestement errant n'a sans doute pas remarqué le puits dans sa fuite incontrôlée et a fini par y tomber. Le malheureux quadrupède était désormais coincé 4,5 mètres sous terre, dans un mélange d'eaux usées et d'huile.

Commençaient dès lors des heures d'attente et d'angoisse pour lui. Par chance, ses aboiements désespérés ont alerté un passant qui a tout de suite prévenu les secours. Cet appel urgent a déclenché l'intervention des pompiers (Kansas City Kansas Fire Department) et de la police locaux (Kansas City Kansas Police Department).

« Quand j’ai regardé dans le puits et que je l’ai vu, il a levé les yeux vers moi, et son regard disait : “J’abandonne” », a déclaré l'un des pompiers d'après la page Facebook des amis du service animalier de Kansas City (Friends of KCK Animal Services).

Brisket découvre la sécurité et le confort

Une fois remonté à la surface en toute sécurité, le chien s'est vu offrir un alléchant morceau de brisket (poitrine de bœuf fumée) qu'il n'a pas manqué de savourer. C'est d'ailleurs ce qui a amené ses sauveurs à l'appeler Brisket.

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Les pompiers l'ont ensuite emmené au service animalier de la ville, où il a eu droit à un bon bain pour le débarrasser de toute cette saleté. Le rescapé a également été mis sous perfusion, nourri et réhydraté.

Par la suite, on lui a aménagé un confortable couchage, et il s'est profondément endormi en profitant de l'air conditionné du refuge.