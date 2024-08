Un chien sénior effrayé par un feu d'artifice disparaît pendant une semaine et échappe à plus d'une tentative de sauvetage

D’émouvantes retrouvailles ont eu lieu entre un chien sénior en fugue et sa propriétaire après 6 jours d’angoisse et d’incessantes recherches, rapportait Steinbach Online.

Le toutou en question est un Teckel de 14 ans qui répond au nom de Biscotti. Lui et sa maîtresse Aleah Galessiere habitent Steinbach dans la province du Manitoba, au Canada.



Steinbach Online

Le chien s’est volatilisé un dimanche soir, alors qu’il était à la maison avec le frère d’Aleah Galessiere. Ce dernier ignorait qu’un feu d’artifice était sur le point d’être tiré dans le quartier. Si l’avait su, il aurait fait le nécessaire pour protéger Biscotti et l’empêcher de prendre la fuite.

Le Teckel se trouvait devant la propriété quand le feu d’artifice avait retenti. Pris de panique, le quadrupède s’était échappé en courant, disparaissant dans l’obscurité.

D’après sa maîtresse, Biscotti avait déjà fugué à cause d’un feu d’artifice par le passé, mais son absence n’avait pas été longue. « Il y a quelques années, nos voisins avaient organisé un mariage et des feux d'artifice sans nous le faire savoir, et il s'était enfui à ce moment-là aussi, se souvient-elle. Heureusement, nous avions pu le retrouver le soir-même, mais pas cette fois. »

Le chien est resté introuvable pendant une semaine malgré les efforts faits par sa propriétaire, tant sur le terrain qu’à travers les réseaux sociaux. Elle a appris qu’une personne habitant la campagne avait retrouvé et recueilli Biscotti peu après son escapade, mais l’animal s’était à nouveau échappé.

Biscotti refait surface

Des témoignages ont ensuite amené Aleah Galessiere et sa famille à orienter leur quête du côté de la ville voisine de Mitchell, sans résultat.

Finalement, c’est une habitante du nom de Sharon Steeves qui a fini par découvrir Biscotti et l’a mis en sécurité chez elle, avant d’annoncer sa trouvaille sur Facebook. C’est ce qui a permis à Aleah Galessiere d’en être informée et cette dernière n’a pas perdu de temps.

« Entre le moment où elle a posté son message et celui où je le tenais dans mes bras, 11 minutes seulement se sont écoulées », raconte la maîtresse du vieux Teckel.

Sharon Steeves / Facebook

Le chien est ainsi rentré à la maison sain et sauf. Aleah Galessiere a exprimé sa reconnaissance à Sharon Steeves et à toute la communauté qui l’a grandement aidée.