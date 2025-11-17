Les aboiements d’un chien enfermé dans l'appartement de ses maîtres inquiètent les voisins et révèlent la détresse qu’il partage depuis 4 jours avec un chat

Dans un immeuble amiénois, l’inquiétude et l’impuissance ont gagné les habitants face à 2 animaux laissés seuls pendant plusieurs jours. Entre appels répétés aux services compétents et absence de réponse claire, le voisinage s’est retrouvé témoin d’une situation de détresse animale qui soulève, une nouvelle fois, la question de la réactivité des intervenants et surtout de la communication entre eux.

“Ça me fend le cœur de voir des bêtes comme ça. Je n'ai qu'une envie, c'est de défoncer la porte”. Ces propos sont ceux de Nicolas, habitant d’un immeuble où un chien et un chat sont restés enfermés et livrés à eux-mêmes dans l’appartement de leurs maîtres pendant 4 jours, rapportait France 3 Hauts-de-France le dimanche 16 novembre.

L’homme confie avoir vécu des “nuits blanches” en entendant les aboiements de détresse du canidé et en pensant à la souffrance que ce dernier et son compagnon félin devaient vivre, depuis le départ en urgence de leurs propriétaires.



Photo d'illustration

La résidence en question se trouve à Amiens (80). L’appartement est au 5e étage. Un autre locataire a raconté l’impasse dans laquelle il s’était retrouvé en tentant d’appeler les secours, chacun des interlocuteurs renvoyant la balle à un autre. “Tous les jours, j'appelle la police municipale qui me dit d'appeler la police nationale. Celle-ci me dit d'appeler l'OPAC, le bailleur social de l'immeuble. J'appelle l'OPAC, on me dit d'appeler la police nationale. J'ai appelé le 3677 (SOS Maltraitance animale) qui m'a dit d'appeler la police”, regrette-t-il.

De son côté, Peggy, qui loge au 1er étage, a expliqué que pompiers et policiers s’étaient présentés au domicile concerné, mais ils ne pouvaient que constater les faits.

La propriétaire du chien et du chat de retour dimanche, le manque de communication mis à l’index

Le dénouement n’est arrivé qu’hier matin, les forces de l’ordre ayant enfin pu joindre la locataire. Cette dernière les a informées de son retour dimanche après-midi pour récupérer les 2 animaux.

Du côté de la SPA de Poulainville, au nord d’Amiens, l’épreuve vécue par le chien et le chat vient poser la question du “manque de communication entre les différents services qui peuvent intervenir pour pouvoir agir rapidement”, indique la directrice du refuge samarien. Elle rappelle ainsi que plusieurs jours peuvent s’écouler entre un signalement et l’obtention du feu vers de la part du tribunal, mais aussi que l’association n’a pas le droit de s’introduire dans les logements sans ladite autorisation. Entretemps, les animaux souffrent.