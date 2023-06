Le voyage périlleux d'une chienne à travers le réseau d'eau souterrain mobilise 2 experts en sauvetage animalier

Une chienne a été localisée et sauvée après s’être retrouvée prise au piège dans le réseau d’évacuation hydraulique d’une ville de Pennsylvanie (Etats-Unis), rapportait le média local PAhomepage.com le dimanche 11 juin.

Tout avait commencé le jeudi 8 juin. Ce jour-là, une habitante de Dupont, dans le comté de Luzerne, traversait le centre-ville en voiture quand sa chienne Lady avait sauté par la fenêtre du véhicule et s’était enfuie en courant.



Luzerne County Pet Recovery Services / Facebook

Sa propriétaire avait à peine eu le temps de s’en apercevoir que l’animal s’était déjà volatilisé. Jusqu’au samedi suivant et l’intervention de Tracey Morgan-Chopick, la femelle Yorkshire Terrier restait désespérément introuvable. Elle était totalement égarée sous la ville, à travers le réseau de conduits et de tunnels souterrains permettant l’évacuation des eaux pluviales.



Luzerne County Pet Recovery Services / Facebook

Tracey Morgan-Chopick est la fondatrice de Luzerne County Pet Recovery Services, une organisation dédiée à la recherche d’animaux de compagnie perdus.

Dans son appel à l’aide lancé via les réseaux sociaux, elle indiquait que Lady n’avait été adoptée que récemment, qu’elle n’était pas encore suffisamment socialisée et qu’elle était très craintive. Elle demandait de la contacter directement si on venait à l’apercevoir et de ne pas essayer de l’approcher.

John Ackourey, expert en sauvetage animalier, est arrivé en renfort. Tracey Morgan-Chopick avait déjà couvert une grande distance et se trouvait dans l’un des tunnels. « Elle était déterminée à retrouver la chienne et la mettre en sécurité », dit-il au sujet de la bénévole.

« Un sentiment formidable »

Cette dernière a finalement pu voir Lady au loin. La Yorkshire était près d’une autoroute et risquait de finir sur cette dernière, ce qui aurait pu lui être fatal. John Ackourey reconnaît avoir eu peur à ce moment-là.

Il est toutefois parvenu à la rattraper juste à temps. La chienne était enfin hors de danger. Peu après, d’émouvantes retrouvailles ont eu lieu avec sa maîtresse et le fils de celle-ci.

A lire aussi : Un chien errant, contraint de subir une double énucléation, apprend nerveusement à appréhender son nouveau quotidien

« C'est un sentiment formidable parce qu'elle est un membre de la famille de quelqu'un », confie John Ackourey.