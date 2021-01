Un homme aperçoit un chat coincé dans un tunnel autoroutier et s'arrête en plein trafic pour s'en occuper

En voyant un chat terrifié et pris au piège dans un tunnel autoroutier, un automobiliste a décidé de s’arrêter pour lui porter secours. Le félin a été confié à une famille d’accueil par la suite, mais l’homme avait d’autres projets pour lui.

Muhammad Andhika était au volant de sa voiture et empruntait un tunnel du réseau autoroutier singapourien Kallang–Paya Lebar Expressway, quand il a vu une petite silhouette sur le bord de la chaussée. Il a alors garé son véhicule sur la bande d’arrêt d’urgence et s’est approché de l’animal.

Il s’agissait d’une chatte totalement pétrifiée par la peur. Elle restait recroquevillée sur elle-même au pied de la glissière de sécurité, à quelques centimètres du dangereux trafic routier.

La scène a été filmée et la vidéo postée sur la plateforme TikTok le 6 janvier dernier, comme le rapporte The Online Citizen. On y voit donc l’automobiliste se dirigeant vers la chatte avant de la soulever prudemment en la tenant par le cou. Il la dépose ensuite sur l’un des sièges de sa voiture. Elle était désormais en sécurité.

Après la publication de cette séquence, Muhammad Andhika s’est manifesté sur Facebook. Il a expliqué que ce sauvetage avait eu lieu il y a 2 ans. Surtout, il a indiqué que lui et sa femme avaient adopté l’animal, qu’ils ont appelé Kippy.

La chatte « se porte bien » d’après cet homme au grand cœur, qui a également publié 2 photos récentes de Kippy. Dans l’une d’elles, on peut la voir aux côtés de son ami Ginger, un autre chat recueilli par le couple.

A lire aussi : Un quartier entier se réjouit des retrouvailles entre une famille et son chat perdu dans l'incendie qui a détruit leur foyer après un mois de recherches

Muhammad Andhika précise enfin qu’après avoir secouru la chatte, il l’avait remise à Nur Iman Cats, une famille d’accueil locale qui en avait assuré les soins. Andhika avait ensuite décidé de l’adopter.