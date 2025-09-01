Le vol d'un chien amène son maître aveugle à parcourir des kilomètres chaque jour pour le retrouver

L’histoire d’un chien âgé et de son maître non-voyant, liés par un amour indéfectible, a ému bien au-delà de leur quartier à Chicago. Volé en plein jour, le Teckel appelé Bam Bam a disparu sans laisser de trace, déclenchant une formidable vague de solidarité. Après des semaines d’angoisse et d’espoir, les retrouvailles tant attendues ont enfin eu lieu.

Emotion et soulagement… Un chien sénior et son propriétaire atteint de cécité se sont enfin retrouvés après avoir été privés l’un de l’autre pendant plus de 2 mois, rapportait WGNTV.com .

Devenu aveugle à cause d’un glaucome, Angel Santiago habite Chicago (Etats-Unis) et peut compter sur la présence réconfortante de son vieil ami canin, un Teckel de 14 ans répondant au nom de Bam Bam.



FOX 32 - Tia Ewing / Facebook

L’impensable s’est toutefois produit le 5 juin 2025. Ce jour-là, le quadrupède a été volé alors qu’il se trouvait dans la cour arrière de leur maison, située dans le quartier Logan Square.

2 individus se sont introduits dans la propriété en passant par le portail, puis se sont emparés du chien. Alerté par l’agitation, Angel Santiago a bien essayé de s’interposer, mais il n’a pas pu faire grand-chose.

“Je ne dors pas beaucoup”

Depuis la disparition de son compagnon à fourrure, il n’a jamais cessé de le rechercher. Il a marché une dizaine de kilomètres par jour, criant le nom de l’animal et distribuant des affichettes.



FOX 32 - Tia Ewing / Facebook

Dans un reportage de FOX 32 partagé sur Facebook par la journaliste Tia Ewing,Angel Santiago confiait qu’il avait perdu le sommeil. “Je ne dors pas beaucoup. Si je dors 2 heures par jour, je peux m’estimer heureux”, disait-il à ce propos.



FOX 32 - Tia Ewing / Facebook

“Bam Bam est la meilleure chose qui me soit arrivée depuis qu’il fait partie de ma vie”, ajoutait-il, réagissant à l’initiative de membres de la communauté localiser qui voulaient se cotiser pour lui trouver un autre chien et qu’il a poliment refusée.

Par ailleurs, une cagnotte solidaire a été lancée sur la plateforme GoFundMe pour financer l’impression d’avis de recherche, constituer une récompense ou encore s’attacher les services d’un détective animalier. Près de 20 000 dollars (17 000 euros) ont ainsi été récoltés.

Retrouvé sain et sauf

Les efforts d’Angel Santiago ont fini par porter leurs fruits. Son chien a, en effet, été retrouvé et emmené au commissariat du 16e district de la police de Chicago.

Bam Bam est de retour, sain et sauf, auprès de son humain. Les forces de l’ordre n’ont pas fourni de précisions sur les circonstances de son sauvetage.

FOX 32 - Tia Ewing / Facebook