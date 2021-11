Le vétérinaire de l'émission The Supervet rend un hommage touchant à son défunt chien bien-aimé lors d'un marathon

Endeuillé par la disparition de sa chienne Keira, le célèbre vétérinaire irlandais Noel Fitzpatrick a profité de sa participation au Marathon de Londres pour lui rendre hommage. Le post qu’il lui a dédié sur les réseaux sociaux est particulièrement émouvant.

Ceux qui ont suivi l’émission « The Supervet » – « Super Vétérinaire » dans sa version française – en connaissent la vedette, le célèbre chirurgien vétérinaire Noel Fitzpatrick en l’occurrence. Ce dernier a récemment pris part au Marathon de Londres et, à cette occasion, honoré la mémoire de sa chienne décédée quelques semaines auparavant, rapportait le Mirror le 5 octobre 2021.

L’émission en question suit le quotidien de sa clinique vétérinaire, située à Godalming dans le Surrey (Sud de l’Angleterre) et employant une centaine d’auxiliaires et spécialistes.

Le 3 octobre dernier, l’homme de 53 ans a réussi à franchir la ligne d’arrivée de la longue course londonienne, durant laquelle il portait la photo de sa chienne Keira. La perte de cette dernière, survenue le mois dernier, l’avait beaucoup affecté, après une amitié de près de 14 années.

La femelle Border Terrier était sa « meilleure amie » et « gardienne ». Un an plus tôt, elle avait été victime d’un accident de la route dont elle ne s’était jamais totalement remise. Keira avait, en effet, été renversée par un fourgon devant la clinique vétérinaire de son maître. Depuis, elle ne pouvait plus l’accompagner dans ses joggings, comme elle avait l’habitude de le faire.

« Merci d’avoir toujours été à mes côtés »

Dans une publication Instagram faite le lendemain du marathon, Noel Fitzpatrick a dévoilé une photo le montrant brandir sa médaille de finisseur, accompagnée d’un message touchant adressé à sa défunte chienne. « Aujourd’hui, je rends hommage à ma meilleure amie qui continue d’être à mes côtés, alors que je relève de nouveaux défis », peut-on notamment y lire.

Dans son hommage, il explique que ces derniers mois, lorsqu’il revenait de ses séances de course à pied, il racontait à Keira « tout ce que j’avais vu, la flaque dans laquelle elle aurait pu se mouiller, la fleur qu’elle aurait pu renifler ».

« Maintenant qu’elle n’est plus là physiquement, la photo que j’ai emportée me rappelait qu’elle était auprès de moi », poursuit-il, avant de conclure en remerciant sa « chère fille Keira » pour l’avoir aidé à achever le marathon. « Ton esprit éternel m’a accompagné du début à la fin. […] Je t’aime Keira. Merci d’avoir toujours été à mes côtés. »