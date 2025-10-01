Le temps s’arrête lorsqu’une femme, à qui le chien a été volé dans sa propre voiture, le prend à nouveau dans ses bras (vidéo)

Ces derniers jours ont été très longs pour Londyn. Cette Américaine a perdu son chien alors qu’il se trouvait dans sa voiture. Elle a remué ciel et terre pour le revoir, jusqu’à ce que la boule de poils redonne signe de vie. Les retrouvailles ont été riches en émotions.

Londyn Smith De Richelieu, une femme originaire du Maryland (États-Unis), a eu le malheur de ne plus retrouver sa voiture après l’avoir mise à charger sur une borne dédiée le temps d’un instant. L’Américaine ne s’est toutefois pas immédiatement intéressée au véhicule, car il y avait plus inquiétant encore : son chien Teddy était à l’intérieur.

Londyn tient au Yorkshire Terrier de 15 ans comme à la prunelle de ses yeux. Il est d’une importance capitale dans sa vie, comme le mentionnait CBS News : « Il a été là pour moi dans les moments les plus difficiles, dans mes pertes comme dans mes gains », confiait la femme.

WJZTV / Instagram

Un constat terrifiant

Tout a basculé le 9 septembre dernier, quand Teddy a été volé par des malfaiteurs. Ses derniers n’avaient pas l’intention de s’emparer du canidé au départ, mais plutôt du véhicule dans lequel il se trouvait. En effet, Londyn venait d’acheter une Maserati électrique. Le jour du drame, elle est sortie de la voiture et l'a mise à charger sur une borne.

Elle a verrouillé les portières, puis s’est absentée quelques minutes pour faire une course dans le supermarché qui se trouvait à côté. Teddy l’attendait patiemment dans l’automobile, mais quand la portière s’est ouverte, ce n’était pas la femme qui s’est installée sur le siège conducteur. Un individu est parvenu à ouvrir la portière et a volé la voiture, ainsi que Teddy.

Quand Londyn est sortie du magasin et n’a pas vu sa voiture, elle s’est immédiatement inquiétée pour l’animal : « Ma principale préoccupation était Teddy et je regardais autour de moi pour voir s'ils l’avaient déposé quelque part », racontait-elle. Malheureusement, il n’y avait aucune trace du quadrupède.

Des retrouvailles inespérées

Quelques jours après le drame, l’affaire était toujours au point mort quand Londyn a reçu l’appel qu’elle attendait tant. À l’autre bout du fil, son interlocuteur et membre d’un refuge local lui annonçait se trouver en présence de Teddy ! Lequel a été récupéré puis conduit au refuge. La femme est allée le retrouver et l’a serré fort dans ses bras, soulagée de l’avoir enfin à nouveau à ses côtés. L’enquête est toujours en cours pour retrouver le voleur.