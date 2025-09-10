L'intervention courageuse d'un chien et de sa maîtresse en promenade matinale met fin à une tentative de vol de voiture

Alors qu’elle promenait tranquillement ses 2 chiens le matin, une habitante de Baltimore ne s’attendait pas à faire face à une tentative de vol de voiture. Grâce à son sang-froid et à l’intervention décisive de Remy, son Pitbull, les suspects ont vu leurs plans déjoués.

2 jeunes gens qui tentaient de voler une voiture ont été contraints d’y renoncer après l’intervention d’une jeune femme et de l’un de ses chiens, rapportait FOX 45 News .

L’incident a eu lieu le mardi 9 septembre, tôt le matin, dans le quartier de Brewers Hill à Baltimore, dans l’Etat du Maryland (Etats-Unis).

Peu après 7 heures locales, une habitante promenait ses 2 chiens, dont un Pitbull d’un an répondant au nom de Remy, quand elle a assisté à une scène suspecte.



FOX 45 News

2 adolescents - “probablement 16 ans et l'autre peut-être 12 ans”, précise la maîtresse des canidés - venaient de descendre d’une Hyundai blanche pour s’approcher d’une autre voiture de la même marque. Ils ont réussi à en forcer la serrure et à monter à bord.

“En passant devant la voiture, j'ai regardé à l'intérieur et j'ai vu quelqu'un d'autre au volant avec quelque chose de long, raconte l’intéressée, qui a souhaité garder l’anonymat. On aurait dit un tournevis ; il essayait de la faire démarrer.”



FOX 45 News

Elle a alors ouvert la portière et leur a demandé si c’était leur voiture. Remy est intervenu à son tour ; il a mis le nez dans l’habitacle, ce qui a immédiatement effrayé le duo.



FOX 45 News

Les voleurs ont bondi hors du véhicule pour regagner la Hyundai blanche et quitter les lieux sur les chapeaux de roue. La scène a été filmée par une caméra de surveillance.

“Ils n’étaient pas du tout discrets”

La propriétaire de Remy, qui promène ses chiens tous les matins dans ce quartier avant de se rendre à la salle de sport, n’avait jamais vu cela. “Ils n’étaient pas du tout discrets”, indique-t-elle.



FOX 45 News

Quelques heures plus tôt et à environ 3 kilomètres de là, le vol d’une Hyundai Sonata avait été signalé à la police de Baltimore. Il pourrait s’agir de la voiture utilisée par les 2 individus pour commettre leurs forfaits. Plus tard ce jour-là, une autre tentative de vol de véhicule est survenue dans le secteur, les auteurs opérant à bord d’une voiture blanche. Les 3 incidents pourraient être liés, mais les forces de l’ordre ne l’ont pas encore confirmé.

Quoi qu’il en soit, Remy, son congénère et leur propriétaire ont fait preuve d’héroïsme en empêchant que ce vol ne se concrétise, rappelant ainsi qu’un simple acte de vigilance peut parfois suffire à faire échouer une tentative de délit.