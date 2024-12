Le soulagement pour une famille ayant vécu 24 heures d'angoisse après la disparition de sa chienne lors d'un carjacking

Le choc, puis l’angoisse… Totalement pétrifié face à l’assaillant s’étant violemment emparé de sa voiture, un père de famille a ensuite vécu des heures de stress en pensant au sort de sa chienne, qui était à bord. Prévenue, la police a mobilisé d’importants moyens pour tenter de retrouver l’animal le plus vite possible.

Roxy, femelle Labrador Retriever chocolat, est rentrée à la maison saine et sauve après avoir été enlevée lors d’un carjacking, rapportait la CBC le jeudi 12 décembre.

Mercredi matin, elle accompagnait son propriétaire Josh Miller et la fille de ce dernier. L’homme venait de déposer son enfant à son école à Etobicoke, à l’ouest de Toronto (Ontario, Canada), et s’apprêtait à redémarrer quand un individu s’est approché de lui, affichant une attitude extrêmement agressive. Il lui a ordonné de sortir du 4x4 et menacé de s'en prendre aux écoliers s’il ne s’exécutait pas.

Tout s’est passé trop vite pour le conducteur. Totalement pris par surprise, il a vu l’assaillant s’en aller au volant de sa Jeep Grand Cherokee avec la chienne assise à l’arrière. Il était sous le choc, tout comme l’ont été sa femme et ses 2 enfants lorsqu’ils l’ont appris par la suite. Josh Miller s’en voulait tellement de ne pas avoir pu faire sortir Roxy à temps.



Toronto Police Service

La voiture a été retrouvée jeudi en fin de matinée par la police à Brampton, plus au nord. Le 4x4 était malheureusement vide. Pas de trace du Labrador ni de son ravisseur…

Les forces de l’ordre ont poursuivi leurs recherches et étudié tous les signalements qui leur parvenaient. Un témoignage crédible les a amenées à s'intéresser à une maison située à Brampton. En se rendant sur les lieux, les policiers y ont effectivement retrouvé le suspect et la chienne.

« D’immenses montagnes russes émotionnelles »

Le voleur est un homme de 39 ans habitant Alliston. Il a été arrêté et sera poursuivi. Quant à Roxy, elle a été restituée à sa famille dont le soulagement était incommensurable après ces terribles 24 heures.

« Elle va très bien, assure Josh Miller. Elle est épuisée. Elle a beaucoup dormi… Je sais qu'elle a une petite égratignure sur un de ses petits coudes, mais oui, elle va bien ».

La chienne a reçu énormément de câlins et de friandises à son retour auprès des siens. Elle aura désormais tout le temps de s’en remettre, tout comme ses humains pour qui « c’était d’immenses montagnes russes émotionnelles qui, heureusement, se sont vraiment très bien terminées. »