Le sort d'un chien laissé en plein soleil dans une voiture indigne les passants qui interviennent et appellent les secours (vidéo)

En Australie, une scène filmée par une passante a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, provoquant l’indignation des internautes et l’intervention des autorités. Si ces dernières ne sont pas arrivées sur place à temps, le chien victime de la négligence de sa maîtresse a pu être réconforté et rafraîchi par les témoins.

Si on est en plein automne sous nos cieux, avec un air qui se rafraîchit très sérieusement, ce n’est pas du tout le cas en Australie, en particulier à Sydney où le mercure avoisine les 30°C. Les propriétaires canins australiens sont donc appelés à faire preuve de vigilance et à faire en sorte que leurs amis à fourrure restent à l’abri de la chaleur et de ses conséquences sur leur santé.

Une maîtresse l’a manifestement oublié récemment, ayant laissé son petit chien au pelage blanc / sable seul à l’intérieur de sa voiture pendant qu’elle effectuait sa séance de sport. Le malheureux canidé a été repéré par des passants qui ont été scandalisés par le traitement qui lui était réservé.

Bella Khoury, alias “@bellakhouryy_” sur TikTok, est l’une de ces personnes. Elle a filmé la scène et partagé la vidéo sur le réseau social pour dénoncer l’attitude de la maîtresse.

Les faits, relayés par le média australien 7 News , ont eu lieu le samedi 27 septembre 2025 à Campbelltown, ville de la banlieue sud-ouest de Sydney, peu après 16 heures locales.

La propriétaire du chien avait donc garé son véhicule sur Tindall Street pour entrer dans une salle de sport. L’animal, lui, était toujours à bord. Les vitres étaient, certes, abaissées, mais la température de l’habitacle devait être difficilement supportable.

“Il fait plus de 30 °C à Sydney aujourd'hui, et cette personne a laissé son pauvre chien haletant et assoiffé dans la voiture pendant qu'elle passait plus d'une heure à la salle de sport”, indiquait Bella Khoury dans la vidéo.



La propriétaire repartie avec son chien, la RSPCA informée

Elle et les autres témoins ont pu passer un verre d’eau à travers la fenêtre pour permettre au chien de boire. Ils ont ensuite appelé les secours. Les pompiers locaux (Fire and Rescue NSW) ne sont toutefois arrivés sur les lieux qu’après le départ de la propriétaire.



“Il ne fait pas chaud. Les vitres sont abaissées”, a rétorqué cette dernière lorsque Bella Khoury l’a interpellée. La police et la RSPCA (Société royale pour la prévention de la cruauté envers les animaux) ont été informées de l’incident.

“Il n'y a pas de moment sans danger pour laisser les chiens sans surveillance dans les voitures, même par temps frais, a d’ailleurs rappelé l’association de protection animale. La meilleure alternative est de laisser votre chien à la maison avec accès à l'ombre, à l'eau fraîche et à un abri.”