Le sort d'un chien jeté d'une voiture et se cachant sous une remorque attriste un témoin qui alerte les secours

Abandonné avec une cruauté déconcertante, un Setter a récemment suscité une vague d’indignation en Italie. Grâce à une intervention rapide, son calvaire a pris fin et l’affaire relance le débat sur la protection animale.

Un abandon cruel et qui aurait pu avoir de très graves conséquences sur la victime a récemment eu lieu sur une route italienne. Fort heureusement, le chien a été repéré à temps et les faits signalés aux forces de l’ordre, qui lui ont vite porté secours, rapportait Il Resto del Carlino .

Le dimanche 7 décembre 2025, un chien "de type Setter" a été retrouvé par la Police Locale de Ravenne, en Emilie-Romagne, alors qu’il s’était réfugié sous une remorque en stationnement. Le pauvre animal était terrifié, et pour cause ; il venait d’être abandonné de manière brutale non loin de là.



Polizia Locale di Ravenna / Facebook

Cet acte inhumain avait été perpétré sous les yeux d’un témoin scandalisé. D’après ce dernier, qui a eu la présence d’esprit d’alerter les autorités, le conducteur de la voiture à bord de laquelle se trouvait le quadrupède l’en avait tout bonnement jeté.

Les policiers ont pu localiser le loulou au kilomètres 16 de la Route Nationale 309 Romea, détaillait Il Resto del Carlino.

Le nom du chien n’a pas été révélé, et on ne sait pas non plus si l’auteur de cet acte est son propriétaire. Quoi qu’il en soit, la police tente de retrouver ce dernier dans le but d’y voir plus clair et de faire en sorte que le responsable en réponde face à la justice.

Le rescapé a été pris en charge par l’association locale Amici Degli Animali (amis des animaux). Il est donc entre de bonnes mains et pourra sans doute être proposé à l’adoption dans quelque temps, si son état de santé le permet.

“Certaines personnes n’ont aucun respect pour les êtres vivants”

Il Resto del Carlino rappelle que 50 000 chiens et 80 000 chats sont abandonnés chaque année en Italie, ce qui donne une moyenne de 400 par jour. Un constat ayant amené des députés à appeler au durcissement des sanctions à l’encontre des auteurs.

C’est précisément ce qu’a fait Michela Vittoria Brambilla, cette élue étant à l’origine de la nouvelle loi sur la protection des animaux entrée en vigueur le 1er juillet. Le texte prévoit jusqu’à un an d’emprisonnement et une amende pouvant atteindre 10 000 euros.

“Aujourd’hui encore, certaines personnes n’ont aucun respect pour les êtres vivants et pensent pouvoir agir en toute impunité”, regrette ainsi Michela Vittoria Brambilla.

