Cette chatte de 10 semaines survit à un trajet de 30 km alors qu'elle était cachée sous un camion-remorque

Nos amis les chats ont la fâcheuse tendance à se glisser partout où ils le peuvent, même dans les endroits qui sont trop dangereux pour eux. La petite Mitsy en est l’exemple parfait, elle qui s’est introduite dans un camion à l’insu du conducteur et qui s’est ainsi retrouvée à plus de 30 kilomètres de son point de départ.

À Burston, dans le Norfolk (Angleterre), un chauffeur routier a un jour pris la route sans se douter une seule seconde qu’il avait un petit “passager clandestin” à bord de son véhicule. Une jeune chatte s’était en effet installée sur la sellette, l’élément du camion assurant le lien avec la remorque qu’il tractait, et ce n’est qu’une fois arrivée à Topcroft (32 kilomètres plus loin) qu’elle a été trouvée par la femme du conducteur. Si la minette à la robe tigrée paraissait en bonne santé bien que couverte de cambouis, ce trajet aurait pu s’avérer fatal pour une si petite créature… Affamée et frigorifiée, la chatte, renommée Mitsy, a immédiatement été prise en charge par la branche locale de l’association Cats Protection.

© Cats Protection: Norwich & District / Facebook

Un passé flou

Sans attendre une minute, les bénévoles du refuge se sont empressés d’emmener Mitsy chez le vétérinaire. Par chance, ce dernier n’a trouvé aucune blessure notable, ni condition physique à surveiller. D’après lui, la chatte est âgée de 10 semaines seulement. Comme l’explique le média Beccles & Bungay Journal, personne ne sait si Mitsy était errante à Burston où si elle a échappé à la surveillance de sa famille. En attendant d’en apprendre plus à son sujet, la jeune minette a été placée en famille d’accueil. Sans nouvelles de ses éventuels propriétaires, elle sera pucée et stérilisée avant d’être proposée à l’adoption.

Une nouvelle vie

Depuis ce sauvetage survenu il y a quelques mois maintenant, l’association n’a plus donné de nouvelles de Mitsy. On ignore donc si elle a été adoptée mais, une chose est certaine, elle n’est pas sur la liste des chats à adopter disponible sur le site. On peut donc espérer qu’elle ait finalement trouvé sa famille pour la vie !

Chaque année, de nombreux chats sont trouvés coincés sous des voitures ou même dans des moteurs. Si certains s’en sortent miraculeusement, d’autres n’ont malheureusement pas cette chance et finissent par décéder lorsque le véhicule prend la route. Si vous entendez des bruits suspects dans votre moteur ou quelque part ailleurs dans l’habitacle, n’hésitez pas à tout vérifier avant de démarrer…