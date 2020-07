Le sauvetage express d'un couple de chien permet la naissance de leur portée !

Inséparables, un chien et une chienne qui vivaient dans une école abandonnée ont été sauvés à temps par une association californienne. La femelle attendait, en effet, des petits.

Fondée par Eldad Hagar et basée à Los Angeles, l’association Hope for Paws compte de nombreux sauvetages de chiens errants ou en détresse à son actif. Celui dont il est question ici a eu lieu en juin 2017.

Hope for Paws avait été contactée par des habitants qui avaient remarqué un couple de chiens vivant dans une école désaffectée de leur quartier. Lorsque les bénévoles sont arrivés sur les lieux, c’est d’abord la chienne Pitbull qui est apparue, sortant la tête par une petite ouverture sous l’escalier. Ils ont réussi à l’attirer vers eux en lui tendant de la nourriture.

Peu après, le mâle, un croisé Berger Allemand, est sorti à son tour à leur rencontre. La femelle était clairement enceinte.

Les gens de Hope for Paws ont continué de les appâter avec des aliments jusqu’à une cage qu’ils avaient installée au préalable et qui s’est refermée sur le chien. Voyant cela, la chienne a pris peur et a regagné sa cachette. Une cage a alors été posée près de l’escalier avec de quoi manger à l’intérieur et, une trentaine de minutes plus tard, la chienne s’y est retrouvée prise au piège.

Eldad Hagar et ses partenaires ont ainsi pu les emmener chez le vétérinaire. Quelques jours plus tard, la chienne Pitbull, qu’ils ont appelée Tooney, a donné naissance à 9 magnifiques chiots. Ils sont tous en bonne santé, tout comme leur mère, et allaient être proposés à l’adoption une fois suffisamment grands. Le papa, qui a reçu le nom de Sully, a déjà été adopté et a ainsi pu commencer sa nouvelle vie.

Voici leur histoire en vidéo…

A lire aussi : "Feu en Australie : Un chien retrouve son objet fétiche au milieu des décombres"