Le rockeur Bret Michaels donne des nouvelles du chien portant son nom et ayant sauvé un chaton

On a des nouvelles de Bret Michaels. Pas le chanteur de rock, mais son héroïque homonyme de chien grâce auquel un chaton très mal en point a été sauvé. Le Husky Sibérien se plaît énormément au sein de la famille du musicien qui compte 2 autres canidés.

Dans le Nebraska comme ailleurs aux Etats-Unis et même dans le monde, Bret Michaels est désormais presque aussi célèbre que son adoptant. Ce chien avait récemment sauvé la vie d’un chaton.

Le jeune félin en question, appelé Thorn, avait été découvert errant à Omaha avant d’être pris en charge par l’association locale de protection animale Nebraska Humane Society. Il souffrait d’une anémie sévère et avait besoin de sang. Un Husky Sibérien du refuge, qui était alors en quête de famille aimante, avait été choisi comme donneur dans l’urgence.



Bret Michaels / Instagram

L’équipe de la Nebraska Humane Society avait décidé de l’appeler Bret Michaels, comme le chanteur du groupe Rock Poison.

Le chaton s’en était sorti et l’artiste, ayant eu vent de cette histoire, avait adopté le héros à 4 pattes âgé de 6 ans.

Bret Michaels – le rockeur – s’est exprimé le vendredi 10 novembre via une vidéo postée sur son compte Instagram, où il apparaissait aux côtés de son nouvel ami canin, et relayée par People. « Tu es exactement comme moi », disait-il alors qu’il a toutes les peines du monde à le faire s’asseoir. Le chanteur soulignait ainsi le côté rebelle de ce chien, qu’il décrit comme étant « un esprit sauvage et libre, un peu hors-la-loi qui n’écoute pas très bien ».

« Pas de mot assez fort pour dire à quel point je suis heureux »

Le Husky « s’adapte, poursuivait son maître. Il est en bonne santé et c’est un très bon chien ». Il a eu l’occasion de faire la connaissance des 2 autres chiens de sa nouvelle famille, des Bergers Allemands appelés Nova et Draco.

L’artiste de 60 ans avait récemment perdu le 3e, Phoenix, parti à l’âge de 14 ans. L’adoption de Bret Michaels « a ramené le sourire dans la vie de ma famille », confiait-il.

« Il n'y a tout simplement pas de mot assez fort pour dire à quel point je suis heureux, ajoutait Bret Michaels au sujet de son protégé. Je n’arrête pas de sourire. Il va vivre une vie incroyable ».