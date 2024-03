Dans ce refuge pour chiens handicapés, une idée ingénieuse les sort de leur train-train quotidien et leur apporte encore plus de joie

Le sanctuaire fondé par Buket Özgünlü est un véritable havre de paix pour les chiens errants les plus vulnérables. Tout y est mis en œuvre pour qu’ils aient la vie la plus confortable et la plus heureuse possible. Depuis quelque temps, ils ont même droit à des virées en ville à bord d’un moyen de transport spécialement fabriqué pour eux et qui suscite bien des sourires.

En Turquie, Buket Özgünlü est à la tête d’une association de protection animale baptisée Ya?ama Tutunan Patiler, que l’on pourrait traduire par « Les pattes s’accrochent à la vie ». Le refuge est conçu comme une maison de retraite pour les chiens errants les plus fragiles, notamment les séniors et ceux atteint de handicap. Il est « un foyer pour ceux qui ne parvenaient pas à vivre dans la rue », peut-on lire sur le compte Instagram qui lui est dédié.

Buket Özgünlü a toujours aimé les animaux et voulu leur venir en aide. C’est en s’inspirant du parcours de son père, en situation de handicap, qu’elle a décidé de secourir les chiens les plus vulnérables.



kopekvelisiii / Instagram

Ce sanctuaire en accueille aujourd’hui 560. « La majorité d'entre eux sont paralysés. Certains ont été blessés à l’arme à feu, battus, abandonnés. Ils ont tous un passé », explique-t-elle à The Dodo.



kopekvelisiii / Instagram

« Ils ont davantage besoin de nous, poursuit Buket Özgünlü. J'essaie de prendre soin d'eux autant que possible. »

Pour pouvoir se déplacer de manière autonome, tous sont équipés de chariots. Ils peuvent ainsi prendre part à d’agréables promenades quotidiennes aux abords du refuge, qui se trouve dans un secteur rural.



kopekvelisiii / Instagram

Toutefois, Buket Özgünlü voulait en faire plus pour eux et faire en sorte qu’ils profitent de sorties encore plus variées. Elle a ainsi eu l’idée de leur faire construire un petit train.

« Beaucoup de gens aiment ça et cela me rend encore plus heureuse »

Les wagons qui le composent ont été fabriqués à partir de barils en plastique munis de roues. En guise de locomotive, un quad tracte l’ensemble et est conduit soit par Buket Özgünlü, soit par l’un des membres de son équipe.

Les sorties à bord de ce petit train procurent énormément de plaisir aux chiens, mais elles ont aussi le mérite de faire connaître ces derniers auprès de la communauté. Les habitants sourient et les saluent en les voyant passer. « Beaucoup de gens aiment ça et cela me rend encore plus heureuse », dit leur bienfaitrice.

Pour Buket Özgünlü et tout le personnel de Ya?ama Tutunan Patiler, ces moments de joie constituent la plus belle des récompenses pour les efforts qu’ils déploient au quotidien pour les chiens.

A lire aussi : Pour leur premier rendez-vous ensemble, 2 Golden Retrievers recréent le dîner d’un célèbre dessin animé (vidéo)