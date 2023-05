Le récit épique d'un Pitbull disparu 6 ans plus tôt et ayant refait surface à 800 kilomètres de chez lui

La famille de Chief l’avait perdu de vue en 2017 et ne pensait plus le retrouver vivant. Ce chien vient pourtant de refaire surface de manière tout à fait inattendue et très loin du domicile de ses maîtres. Amené au refuge une première fois par des militaires, il a pris la fuite avant d’être recueilli par un couple.

Un chien perdu depuis 6 longues années doit faire le long voyage pour retrouver sa maison et les siens ce mardi 2 mai, d’après United Press International.

Récemment, des ingénieurs militaires stationnés dans une base de l’armée de terre américaine de Virginie-Occidentale (Est des Etats-Unis) avaient découvert un Pitbull errant seul autour de leurs installations. Ils l’avaient amené au refuge local, le Huntington Cabell Wayne Animal Control Shelter, mais le quadrupède avait pris la fuite au moment de sa prise en charge.



Quelques jours plus tard, le même chien avait été recueilli par un couple à environ 80 kilomètres de là et ramené à ladite structure d’accueil. Cette fois-ci, les bénévoles ont pu l’héberger et le passer au lecteur de puce d’identification. Ils ont ainsi su, grâce au dispositif, qu’il s’appelle Chief et que sa propriétaire habite… 800 kilomètres plus loin !

Tara Hillis, qui réside à Atlanta dans l’Etat de Géorgie, n’avait plus aucune nouvelle de son chien depuis 2017. Abasourdie par ce qu’elle venait d’apprendre, elle a expliqué au personnel du refuge que Chief était âgé d’un an et demi au moment de sa fugue. « Il a sauté la clôture ou creusé en dessous », a-t-elle dit à ses interlocuteurs.

Le mystère de ces 6 dernières années reste entier, mais Chief rentre bel et bien à la maison

Personne ne sait comment ni où le Pitbull a vécu ces 6 dernières années. On ignore également comment il a pu se retrouver si loin de la maison de sa propriétaire, mais c’est aujourd’hui mardi qu’il doit y revenir. Tara Hillis a, en effet, prévu d’effectuer le long périple pour le récupérer et le ramener chez lui.

D’après l’équipe du Huntington Cabell Wayne Animal Control Shelter, Chief est amical et en bonne santé. Il a donc probablement connu une autre famille pendant toute cette période d’absence ou au moins une bonne partie de celle-ci.