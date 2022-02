Kurt Zouma : Ses chats retirés par une association, amendes, sponsors prenant la fuite et avenir chez les Bleus en danger

Les 2 chats de Kurt Zouma lui ont été retirés par la RSPCA, qui en prend désormais soin. Une décision faisant suite au comportement brutal du joueur de West Ham United envers l’un de ses animaux de compagnie.

Après les réactions, les sanctions. Kurt Zouma s’est vu retirer ses 2 chats après la diffusion de la vidéo où on le voyait s’en prendre violemment à l’un d’eux, rapporte Sky News ce jeudi 10 février.

L’association de protection animale britannique RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), a en effet publié hier un communiqué où elle annonçait avoir « pris en charge » les félins. « Notre priorité est et a toujours été le bien-être de ces chats », peut-on également y lire de la part de l’institution, qui ajoute avoir emmené les animaux en question se faire examiner par un vétérinaire.



Emily Hewertson / Twitter

Ils resteront à la RSPCA au moins jusqu’à la fin des investigations menées par l’association. Elle n’est d’ailleurs pas la seule à le faire, puisque la police de l’Essex a, elle aussi, indiqué avoir ouvert une « enquête urgente » autour de ce dossier.

Le retrait des chats du défenseur de 27 ans, c’est aussi ce que réclamait une pétition mise en ligne sur la plateforme Change.org par l’organisation Anti Animal Abuse, basée à Hornsey dans le nord de Londres. Elle demande, par ailleurs, de poursuivre l’intéressé en justice, et a été signée par des centaines de milliers de personnes.

Quant à l’employeur du footballeur, le club de West Ham United, il a exprimé son soutien à l’enquête de la RSPCA dans un communiqué publié mercredi. Il a également indiqué lui avoir infligé l’amende maximale prévue dans son règlement interne, à savoir l’équivalent de 2 semaines de salaire. Ce qui représente un montant de 300 000 euros environ.

Les sponsors se désolidarisent de Kurt Zouma et de son club

Ce n’est pas la seule mesure financière qui vise Kurt Zouma et West Ham United ; les sponsors commencent à quitter le navire. L’un d’eux, Experience Kissimmee, a effectivement annoncé qu’il allait « évaluer » son partenariat avec le club, après la décision prise par le coach de l’équipe, David Moyes, d’aligner Kurt Zouma mardi soir face à Watford, malgré ce qui s’était passé.

Même son de cloche du côté de Vitality, autre entreprise partenaire de West Ham United, qui ne l’est donc plus. La compagnie d’assurance a déclaré avoir « suspendu » le contrat de sponsorisation qui le liait au club.

Concernant plus directement Kurt Zouma, son équipementier individuel Adidas a, lui aussi, mis fin à sa relation contractuelle avec le footballeur. « Nous avons conclu notre enquête et pouvons confirmer que Kurt Zouma n'est plus un athlète sous contrat avec Adidas », annonce la marque aux 3 bandes dans un communiqué officiel.

L’affaire prend une tournure politique, le maire de Londres, Sadi Khan, s’étant dit « déçu » que David Moyes ait fait jouer Kurt Zouma mardi soir. Tout comme l’association Blue Cross, qui considère que le fait d’avoir titularisé le défenseur français contre Watford est de nature à « banaliser son comportement odieux ». Une décision qui, d’après la porte-parole de Blue Cross, véhicule un message négatif, notamment auprès des jeunes fans de football pour quoi les joueurs professionnels doivent être des modèles.

Didier Deschamps pourrait ne plus sélectionner Kurt Zouma en Equipe de France

Il n’y aura probablement pas de 12e sélection en Bleu pour Kurt Zouma en raison de ses actes envers son chat. Le Parti Animaliste et la SPA avaient appelé la Fédération Française de Football et le sélectionneur tricolore à ne plus convoquer le joueur de West Ham.

Didier Deschamps a d’ailleurs réagi hier, se disant « très surpris » par l’attitude de l’ancien joueur de Chelsea, qu’il qualifie « d’inadmissible, intolérable, d’une cruauté sans nom ». S’il n’a pas confirmé sa mise à l’écart de l’Equipe de France, le sélectionneur rappelle avoir déjà décidé de ne pas retenir des joueurs « pendant un certain temps » quand ceux-ci « ont commis des erreurs », rapporte L’Equipe.

Outre le retrait des chats, les mesures financières et les poursuites judiciaires, il y aura donc assurément aussi des sanctions sportives à l’encontre de Kurt Zouma.