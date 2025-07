Auxiliaire de justice à part entière, ce chien débute officiellement sa mission au tribunal où il réconforte les victimes et libère leur parole

S’étant tenue le mercredi 16 juillet, la présentation d’Uxi au palais de justice de Mont-de-Marsan (40) a marqué le début officiel de la noble mission de ce Labrador Retriever en tant que premier chien d’assistance judicaire dans les Landes. Il interviendra également au tribunal de Dax, précisait France Bleu.



Son travail consiste à apaiser les victimes traumatisées pour les aider à s’exprimer et à mieux gérer l’anxiété liée aux audiences correctionnelles ou à leur présence en cours d’assises.

Formé par Handi’chiens, le canidé âgé de 2 ans et au pelage noir avait déjà fait profiter de sa présence réconfortante un certain nombre de victimes lors du procès de l'ex-chirurgien Joël Le Scouarnec. Il faisait partie des 10 chiens mobilisés dans la salle d’audience et l’amphithéâtre où avait lieu la retransmission en direct.

Son nouveau mandat de chien d’assistance judiciaire landais a été rendu possible par l’ADAVEM (Association Départementale d'Aide aux Victimes et de Médiation des Landes), qui mène ce projet depuis 4 ans. Sa présidente Anne Decung qualifie Uxi d’ « atout supplémentaire ». Tout en insistant sur le fait qu’il « n’est pas un doudou », elle souligne qu’il est « un animal qui éponge les émotions, qui va se laisser toucher les oreilles, va se laisser câliner », permettant ainsi aux victimes de ne pas supporter « directement toute la charge émotionnelle d'une audition ».



Un accompagnement précieux

La présidente du tribunal de Mont-de-Marsan, Ankeara Kaly salue, elle aussi, cette initiative, mettant l’accès sur le caractère « précieux » de l’accompagnement assuré par Uxi, en particulier sur des affaires marquées par « une charge émotionnelle qui est très forte ».

La présence d’Uxi et des chiens d’assistance judiciaire en général contribue grandement à faire des audiences des expériences un peu moins douloureuses et plus humaines, pour les victimes et les témoins d’actes qui sont parfois inimaginables.