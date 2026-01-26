"Le propriétaire avait entrouvert les vitres croyant que cela suffirait", un chien enfermé dans la voiture par 49°C est sauvé in extremis

Un chien en grande détresse a récemment été secouru après avoir été laissé enfermé dans une voiture exposée à la chaleur. Ce récit, partagé par une association de protection animale, rappelle à quel point ce type de situation peut rapidement devenir dramatique pour nos compagnons à fourrure.

Si, en cette période de l’année, la priorité est à la protection des animaux contre le froid sous nos cieux, c’est un tout autre danger qui les guette dans d’autres parties du monde, notamment en Nouvelle-Zélande où on est en plein été. Les chiens en particulier sont extrêmement sensibles à la chaleur, et ceux d’entre eux qui sont laissés dans les voitures de leurs maîtres en souffrent énormément.

L’association locale de protection animale SPCA (Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux) est actuellement sur le qui-vive et constate d’ailleurs que les cas de canidés enfermés dans des véhicules sous le soleil se succèdent.

Sur sa page Facebook, la SPCA Canterbury a relaté, le 13 janvier 2026, le sauvetage d’un chien ayant vécu ce genre de mésaventure à Christchurch, ville de l’Île du Sud. Un récit également rapporté par Radio New Zealand .

Le quadrupède en question était soumis à une épreuve difficilement supportable ; l’habitacle dans lequel il était enfermé était surchauffé. “La température à l'intérieur avait dépassé les 49°C, a en effet indiqué l’association dans son post. Il faisait environ 28°C à l'extérieur et le propriétaire avait entrouvert les fenêtres, pensant que cela suffirait à rafraîchir l'intérieur de la voiture.”

Abaisser les vitres n’atténuait évidemment pas le calvaire du chien, qui n’a pris fin que grâce à l’intervention des membres de la SPCA. Quelques minutes de plus et les conséquences sur sa santé auraient sans doute été terribles. Il aurait même pu y laisser la vie, comme cela était malheureusement arrivé à bon nombre de ses congénères.

Un cas similaire traité par la SPCA

Dans sa publication, la SPCA Canterbury a évoqué un autre cas récent : “Ce propriétaire avait laissé une gamelle d'eau à son chien, pensant ainsi assurer sa sécurité. Le chien a renversé la gamelle et, heureusement, notre équipe l'a sorti de la voiture.

Photo d'illustration

"Le seul moyen de les protéger ? Les laisser en sécurité à la maison avec un ami ou un membre de la famille, ou encore de l’emmener dehors avec vous", a rappelé la SPCA néo-zélandaise.