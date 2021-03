Lady Gaga a retrouvé ses 2 Bouledogues Français !

Lady Gaga est soulagée. Ses 2 chiens ont été retrouvés sains et saufs par une femme qui les a ensuite confiés à la police de Los Angeles. Les Bouledogues Français avaient été enlevés la semaine dernière lors d’une agression violente, durant laquelle leur promeneur avait été blessé par balles.

Lady Gaga n’a plus à s’inquiéter pour Koji et Gustav, puisque les 2 Bouledogues Français qui avaient été kidnappés en milieu de semaine dernière ont été récupérés par la police de Los Angeles, rapporte Paris Match.

Les chiens ont été retrouvés sains et saufs, après leur enlèvement par 2 individus armés qui s’en étaient pris à leur promeneur Ryan Fischer. Ce dernier avait été blessé par balles et hospitalisé en urgence.

D’après la police de Los Angeles, le dog walker est désormais dans un état stable et ses jours ne sont plus en danger.

Dans un tweet posté le weekend dernier, les forces de l’ordre de la métropole californienne indiquaient avoir récupéré les canidés au commissariat. Ces derniers ont ensuite été remis à l’entourage de la chanteuse et actrice américaine, qui se trouve actuellement à Rome pour un tournage.

Both of Lady Gaga’s dogs have been turned in to a local police station, and they have been safely reunited with Lady Gaga representatives. https://t.co/c5Z5QMa944

A lire aussi : Touché par la prise en charge de son maître par les ambulanciers, ce chien décide de s’inviter au voyage pour rester avec lui jusqu’au bout !