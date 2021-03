Depuis son lit d'hôpital, le dog-sitter de Lady Gaga livre un témoignage poignant sur son agression

5 jours après l’attaque dont il a été victime et pendant laquelle les chiens de sa cliente Lady Gaga ont été volés, le dog-sitter Ryan Fischer a lancé un message émouvant via Instagram depuis son lit d’hôpital. Il a remercié tous ceux qui l’ont soutenu, la maîtresse des Bouledogues Français, ainsi que les policiers qui mènent l’enquête.

Ryan Fischer, 30 ans, avait frôlé le pire mercredi dernier (24 février), quand 2 individus armés lui ont tiré dessus, le blessant à 4 reprises à la poitrine. Ce soir-là, il promenait les 3 chiens de Lady Gaga à Los Angeles : Koji, Gustav et Asia.

Les 2 premiers avaient été enlevés par les assaillants, mais la 3e s’était enfuie, avant d’être récupérée par la police, puis par le garde du corps de l’actrice et chanteuse de 34 ans. Celle-ci se trouve actuellement en Italie, où elle prend part au tournage du film « Gucci ».

Depuis, Ryan Fischer est sur un lit d’hôpital, mais son état de santé n’inspire plus d’inquiétude. Il a été soulagé d’apprendre que Koji et Gustav étaient, eux aussi, de retour à la maison. Les Bouledogues Français avaient, en effet, été repérés par une femme ayant souhaité garder l’anonymat, et ramenés sains et saufs.

Ce lundi, le dog-sitter est revenu sur cette agression et exprimé sa gratitude envers tous ceux qui lui ont apporté soutien et réconfort durant ces 5 derniers jours, comme le rapporte Gala. Via une publication sur son compte Instagram comprenant un selfie, il a expliqué être « toujours en convalescence après être passé tout près de la mort » et promet de livrer davantage d’informations dans les prochains jours.

Reconnaissant pour l’amour témoigné par ses proches et pour le sauvetage des chiens

Ryan Fischer a tenu à remercier ses followers et se dit reconnaissant « pour tout l’amour [qu’il ressent] de partout sur cette planète ».

Par ailleurs, il a salué les efforts de la police de Los Angeles qui ont permis de « remettre Koji et Gustav en sécurité », ainsi que la détermination des enquêteurs « à traduire ces criminels en justice ».

Le dog walker a également adressé un touchant « Je vous aime » à ses proches, qui étaient à ses côtés durant cette terrible épreuve, et à Lady Gaga, dont les « bébés sont de retour et la famille est entière ». « Nous l’avons fait ! », poursuit-il. « Tu as tant fait pour moi et ma famille durant toute cette crise […]. Je t’aime et merci », conclut-il à l’égard de la native de Manhattan.

L’intéressée lui avait d’ailleurs rendu hommage samedi dernier sur Instagram, le qualifiant de « héros ». Elle avait exprimé son amour à Ryan Fischer, lui qui avait « risqué [sa] vie en luttant pour [leur] famille. »