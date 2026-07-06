Le personnel d'une pension porte secours à 2 chiens jetés par dessus sa clôture avec leurs noms inscrits sur un morceau de carton

Abandonnés de la pire des manières devant une pension canine, Kimber et Drako sont désormais en sécurité grâce à leur prise en charge par l'établissement. Les images de vidéosurveillance ont permis de comprendre ce qu'il s'était passé, tandis qu'un appel à témoins a été lancé pour retrouver les responsables de cet acte injustifiable.

Le matin du dimanche 28 juin 2026, le personnel de la pension pour chiens Bark Yard, située à Springfield dans l'Etat du Missouri (Etats-Unis), a fait une surprenante et triste découverte dans l'enceinte de l'établissement. 2 chiens que les employés ne connaissaient pas étaient, en effet, livrés à eux-mêmes dans l'espace extérieur clôturé et accompagné d'un morceau de carton. Sur ce dernier étaient inscrits leurs noms, Kimber (le plus petit des 2) et Drako, rapportait KY3 .



Bark Yard / Facebook

Ces quadrupèdes ne faisant pas partie des pensionnaires, le mystère de leur présence a été percé grâce aux images capturées par les caméras de surveillance. Les enregistrements montraient, en effet, un couple arrivé devant la garderie à bord d'une camionnette grise et ayant jeté le malheureux duo de quadrupèdes par-dessus la clôture.

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Bark Yard / Facebook

« Cet incident a été signalé aux forces de l'ordre. Nous diffusons des photos issues des caméras de surveillance dans l'espoir que quelqu'un reconnaisse le camion, les individus ou ces chiens », peut-on lire sur la page Facebook de la pension canine Bark Yard.

Les chiens sont en sécurité, un appel à témoins lancé

Cette dernière a lancé un appel à témoins, demandant à toute personne disposant « d'informations susceptibles d'aider à les identifier » de les lui transmettre ou de les communiquer à la police.

En attendant d'en savoir plus sur les circonstances de l'abandon et d'en identifier les auteurs afin qu'ils en répondent devant la justice, Drako et Kimber sont en sécurité et reçoivent soins et attention.

Le conseil Woopets : Que faire en cas de découverte d'un chien abandonné ?

On ne sait jamais où, ni quand on peut être confronté à une telle situation. Si cela venait à arriver, voici les bons réflexes à avoir :

Mettre le chien en sécurité dans la mesure du possible et sans se mettre soi-même en danger (loin de la circulation, avec une laisse improvisée si le chien est sociable).

Contacter rapidement la mairie, la police municipale, la fourrière ou une association locale afin que l'animal soit pris en charge dans un cadre légal.

Si possible, l'emmener chez un vétérinaire ou un refuge pour le passer au lecteur de puce d'identification.

Une fois cette vérification d'identification réalisée, se servir éventuellement des réseaux sociaux en partageant des photos du chien dans l'espoir que quelqu'un le reconnaisse.

Une prise en charge rapide augmente les chances d'assurer la sécurité du chien, de retrouver son propriétaire s'il s'est égaré et, en cas d'abandon avéré, de faciliter les démarches des autorités.