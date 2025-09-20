Le personnel d’un refuge récupère une chienne endeuillée, qui est restée aux côtés de son maître décédé pendant 5 jours

La perte d’un être cher peut nous plonger dans une tristesse inquantifiable. Ce sentiment n’est pas juste propre aux humains, car les animaux ont aussi la capacité de pouvoir ressentir cette peine. Misty fait partie des boules de poils qui ont vécu cette tragédie. Elle est restée aux côtés de son propriétaire décédé pendant dès jours et même si elle est bien entourée à présent, sa douleur est encore vive.

Misty a récemment affronté l’épreuve la plus difficile de sa vie. La chienne a perdu la personne qui comptait le plus à ses yeux, son propriétaire. Elle est restée auprès de son corps pendant 5 jours, jusqu’à ce que des bienfaiteurs la récupèrent. Aujourd’hui, elle se reconstruit à leurs côtés, mais seule la chaleur d’une maison aimante pourra à nouveau lui faire retrouver sa joie de vivre.

« Un seul être vous manque et tout est dépeuplé », disait Lamartine. C'est certainement le sentiment de vide indescriptible qu'a ressenti Misty en comprenant que son propriétaire ne se réveillerait pas. Le corps de ce dernier n'a été découvert que 5 jours après son décès, précisait The Mirror . Les pompiers et la police ont finalement été appelés sur les lieux.

Oakwood Dog Rescue / Facebook

Un cœur meurtri

Ils ont découvert l’homme, mais aussi la chienne, allongée à ses côtés depuis 5 jours. L'association Oakwood Dog Rescue, basée au Royaume-Uni, a été appelée pour prendre le relais. Le personnel a alors fait la connaissance d’un animal dévasté et a été extrêmement peiné : « Avez-vous déjà vu le visage d'un chien au cœur brisé ? », écrivait un porte-parole du refuge dans une publication sur Facebook.

Les bienfaiteurs ont alors découvert à quel point Misty aimait son maître et, réciproquement, elle avait toujours beaucoup compté pour lui : « Misty a 11 ans, son père l'aimait plus que tout et maintenant le monde de ces filles a été bouleversé. Elle a perdu tout ce qu'elle a jamais connu », poursuivait l’association.

A lire aussi : À peine arrivé dans sa nouvelle maison, ce chiot connu comme étant le plus sage dévoile son vrai visage (vidéo)

Pour les membres de l’organisme, il est urgent de trouver une famille à Misty, car elle en a besoin pour se reconstruire. La chienne est encore traumatisée par ce qu’elle a vécu, bien qu’elle commence à s’ouvrir. Ses sauveteurs ont d’ailleurs décelé beaucoup de douceur chez elle et savent qu’elle a encore de l’amour à donner.