Dévasté par la perte de sa chienne, un couple ouvre son cœur à un chien dans le besoin sans savoir qu’il allait changer sa vie (vidéo)

On ne peut jamais remplacer un animal disparu. Ben Carpenter et sa compagne en ont bien conscience. Pourtant, lorsqu'ils ont perdu leur petite chienne, ils ont trouvé un moyen de combler ce vide déchirant en devenant famille d’accueil afin d’offrir à un petit malheureux une chance de trouver un foyer. Il n’aurait jamais cru que la boule de poils ne repartirait jamais !

Dans la quête d’un foyer pour la vie, les familles d’accueil jouent un rôle crucial pour les petits rescapés à 4 pattes. Elles hébergent les boules de poils en attendant qu’elles trouvent une famille définitive, elles leur offrent un cadre aimant, les aident à retrouver confiance, participent à leur éducation… En bref, elles les préparent à leur future adoption. Parfois, offrir un foyer temporaire à un animal dans le besoin apporte également beaucoup de réconfort à la famille d'accueil : c’est ce qu’ont découvert dernièrement Ben Carpenter et de sa compagne.

Une perte déchirante

Dans une touchante vidéo Instagram relayée par DogTime, Ben, coach sportif de son état, a raconté comment la perte de Jellie, la chienne adorée de sa femme, avait conduit à l'adoption inattendue d'une nouvelle boule de poils.

Lorsque Jellie a disparu, le couple était à Londres pour le marathon : il est donc immédiatement rentré à la maison pour partir à la recherche de la chienne.

© @bdccarpenter / Instagram

Ben et sa compagne l'ont cherchée sur des kilomètres, ils ont collé des centaines d'affiches, ils sont sortis la nuit avec des lunettes de vision thermique et ils ont même loué les services d'un chien renifleur. Jellie est malheureusement restée introuvable.

En faisant la tournée des refuges pour tenter de la retrouver, le couple a été touché par les nombreux animaux en détresse à la recherche d'un foyer. Même s'ils restaient dévastés par la perte de leur boule de poils, Ben et sa compagne ont décidé de s'inscrire en tant que famille d’accueil pour aider ces petits malheureux. C’est de cette manière que Hubert est entré dans leur vie.

© @bdccarpenter / Instagram

Le plus doux des « foster fails »

Âgé seulement d’un an, Hubert est une petite boule de poils blanche qui a déjà vécu bien des négligences. En arrivant au refuge, son flanc portait une grave brûlure de rasoir et son corps était couvert de tiques. Le pauvre petit chien ne mangeait pas, il vomissait beaucoup et il était « si faible qu'il pouvait à peine monter quelques marches ».

© @bdccarpenter / Instagram

Après quelques jours de soins et beaucoup d'amour, Hubert s’est soudainement métamorphosé. Selon Ben, il est désormais « plus heureux, en meilleure santé, plus énergique et un petit être adorable ». Il a d’ailleurs fait chavirer le cœur de ses parents temporaires qui ont décidé de le garder pour la vie et de l’adopter !

Ben a expliqué qu'ils ne voulaient pas remplacer Jellie. « L'endroit où elle vivait restera toujours un vide dans notre cœur. », a-t-il assuré. Grâce à cet « échec d’accueil », le couple a néanmoins offert une nouvelle vie pleine d’amour à Hubert, un petit chien qui avait désespérément besoin de son aide.