Le passé troublant d’un chien qui arrive au refuge blessé et couvert de peinture

Quand Niall est arrivé au refuge, il portait littéralement les traces de son passé difficile. Moralement, aussi, la boule de poils n’était pas au top de sa forme. Personne ne sait vraiment ce qui lui est arrivé, mais ses bienfaiteurs préfèrent se concentrer sur son avenir.

Au refuge Edinburgh Dog and Cat Home, en Écosse, les sauveteurs ont accueilli une nouvelle boule de poils nommée Niall. Le croisé Doberman de 2 ans avait besoin de soins vétérinaires, mais également du réconfort de ses sauveteurs. Même si ces derniers ne connaissent pas son histoire, ils sentent qu’il a besoin de soutien et sont présents pour lui.

Niall n’a pas vu grand-chose du monde extérieur quand les bienfaiteurs l’ont récupéré. Ceux-ci ont remarqué qu’il était prudent et sur ses gardes, comme s’il découvrait un tout nouvel univers à chaque fois qu’il posait les pattes sur le sol.

Edinburgh Dog and Cat Home / Facebook

Un rétablissement progressif

Le canidé semble avoir vécu de la négligence, et peut-être pire encore. Quand ses sauveteurs l’ont récupéré, il avait la peau sur les os, des plaies sur le corps et de la peinture sur son beau pelage noir. Il manquait cruellement de confiance en lui, comme si on ne lui avait jamais laissé l’occasion d’être un toutou épanoui.

Les membres du refuge ont l’habitude d’accueillir des animaux brisés et savaient que Niall devait avancer à son rythme. Ils lui ont donc laissé suffisamment de temps et d’espace pour sortir de sa coquille et ont commencé à entrevoir des bribes de sa personnalité.

Le canidé vit actuellement au sein d’une maison d’accueil et son hôte le voit régulièrement s’amuser joyeusement avec ses jouets ou courir dans le jardin. En plus d’être dynamique, Niall est aussi un chien affectueux, qui adore recevoir des câlins de ses bienfaiteurs.

Ces derniers ont estimé qu’il était maintenant prêt à trouver sa propre famille pour poursuivre sa réhabilitation, mais surtout profiter de la vie au sein d’un foyer chaleureux : « Après tout ce qu'il a traversé, notre souhait est de voir ce gentil garçon dans un foyer aimant pour Noël », partageait l’association sur Facebook.