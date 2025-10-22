"Elle a apporté tellement de rires et de réconfort dans nos vies", une chienne se faufile par un trou dans la clôture pour consoler ses voisins endeuillés (vidéo)

Le réconfort arrive parfois de la manière la plus inattendue. Dans le jardin de Crystal et Seth Karnes, il a pris la forme d’une adorable chienne venue de la maison voisine. Grâce à elle, ce couple en deuil a retrouvé un peu d’espoir après une douloureuse perte.

Tout a commencé par un trou dans la clôture séparant la propriété des maîtres de Bella et celle de la famille voisine. “Un jour, la chienne des voisins a décidé que notre jardin était meilleur”, peut-on lire de la part de Crystal Karnes au sujet de la quadrupède, dans une vidéo postée sur le compte TikTok consacré à cette dernière, “@herecomesbella”.



@herecomesbella / TikTok

Une séquence mise en ligne le 25 septembre 2025, ayant généré 2,4 millions de vues et que relaie Newsweek . La voici :

L’histoire est particulièrement émouvante et en dit long sur la sensibilité, l’intelligence et la bonté des chiens.

Crystal Karnes et son mari Seth étaient en plein deuil, ayant récemment perdu leur chienne Dooney. Ils avaient énormément de mal à se remettre du décès de cette Teckel séniore après avoir partagé 17 merveilleuses années avec elle. Le couple avait vécu une autre disparition auparavant, celle de leur ami canin Blade, 15 ans et aveugle durant les 4 dernières années de sa vie.

“Elle nous a aidés à guérir après la perte de notre chienne, Dooney, confie Crystal Karnes. Aujourd'hui, elle devient de plus en plus notre chienne. Elle n'est peut-être pas officiellement la nôtre, mais elle fait partie de notre famille.”



@herecomesbella / TikTok

“Un véritable cadeau”

Tous les jours, Bella se faufile par ce même trou dans la clôture pour leur rendre visite et les aider à retrouver le sourire.

“Elle a apporté tellement de rires et de réconfort dans nos vies, et le lien qu’elle a formé avec nous (surtout avec mon mari) est vraiment spécial”, poursuit Crystal Karnes.

@herecomesbella / TikTok

La belle complicité qui lie ce couple à Bella l’incitera-t-elle à adopter un autre chien ? Pas dans l’immédiat, Crystal et Seth ne se sentant pas encore prêts à franchir le pas. “Nos cœurs sont encore en train de guérir, et Bella a été un véritable cadeau dans ce processus, explique la maîtresse de Dooney et Blade à ce propos. Quand le moment arrivera, nous le saurons, mais pour l'instant, elle comble un vide dans nos cœurs, et nous ignorions qu’il était possible de guérir de cette manière.”