Le Parti animaliste réclame la suspension de Kurt Zouma avec l'Equipe de France, coupable d'actes de cruauté sur son chat !

En tant que footballeur professionnel et international français, Kurt Zouma a trahi les valeurs véhiculées par l’Equipe de France en commettant des actes de cruauté envers son chat, estime le Parti Animaliste. A cet égard, il devrait être écarté de la sélection. C’est ce que demande la formation politique militant pour la défense des animaux.

Les réactions se multiplient depuis la diffusion de la vidéo choquante montrant Kurt Zouma frapper l’un de ses chats. Les demandes de sanctions exemplaires également. C’est justement le souhait qu’a formulé le Parti Animaliste, par l’intermédiaire de sa porte-parole qui est intervenue hier, mardi 8 février, sur BFMTV / RMC Sport.

Des sanctions en Equipe de France demandées

Convoqué à 11 reprises en Equipe de France, Kurt Zouma pourrait bien voir son compteur de sélections bloqué à ce niveau. C’est, en tout cas, ce que Muriel Fusi exhorte le sélectionneur national Didier Deschamps et la Fédération Française de Football à faire.



Pour la représentante du Parti Animaliste, les excuses du footballeur international ne sont « pas à la hauteur des images qu’on a vues ». Elle dit attendre « une véritable réponse des pouvoirs publics » et que l’intéressé ne puisse plus porter « le maillot de l’Equipe de France », car il symbolise la France et ses valeurs. Valeurs qui excluent la maltraitance animale, poursuit-elle.

Sifflé par ses propres supporters

Hier soir et malgré la polémique, Kurt Zuma était aligné d’entrée par son coach David Moyes lors du match opposant son équipe de West Ham United à celle de Watford. Le défenseur de 27 ans évoluait à domicile, mais il n’a pas du tout été épargné par ses supporters. Ces derniers, tout comme ceux adverses, l’ont copieusement hué et sifflé à chaque fois qu’il touchait le ballon, toujours d’après BFMTV / RMC Sport.

Durant cette rencontre, l’ancien sociétaire de l’AS Saint-Etienne et de Chelsea a d’ailleurs été moqué par les fans de Watford lorsqu’il est tombé après avoir reçu un coup. « That's how your cat feels » (c’est ce que ressent ton chat), ont en effet chanté les supporters jaune et noir à son adresse à ce moment-là.

Après la Fondation Brigitte Bardot, la SPA porte plainte à son tour

La Fondation Brigitte Bardot avait rapidement réagi hier en annonçait qu’elle portait plainte contre Kurt Zuma. La SPA en a fait de même, comme l’a déclaré son président sur BFMTV.

« La Société Protectrice des Animaux, que je préside, a déposé plainte hier après-midi », a effectivement indiqué Jacques-Charles Fombonne, avant de rappeler que les actes du footballeur de West Ham constituent un délit, commis en présence d’un mineur qui plus est. A ce titre, Kurt Zouma « encourt 4 ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende » s’il venait être condamné en France, ajoute M. Fombonne.



Celui-ci a également tenu à souligner le devoir d’exemplarité auquel est tenu le joueur, en raison de son statut (sportif professionnel et international) : « Quand on est un sportif, on se doit de respecter les valeurs du sport […]. On doit être irréprochable, parce qu’on est un modèle ». Tout comme la porte-parole du Parti Animal, le président de la SPA appelle la Fédération Française de Football à sanctionner Kurt Zouma, mais aussi aux sponsors de ce dernier à se retirer des partenariats qui les lient à lui.

Enfin, l’auteur de la vidéo, qui est le frère de Kurt Zouma, a présenté ses excuses, rapporte Voici. Yoan Zouma, qui joue au Dagenham & Redbridge FC en 5e division anglaise, s’est excusé « sans réserve, non seulement pour mes actions, mais aussi pour le bouleversement et la détresse que cela cause à tant de personnes », peut-on lire dans un communiqué publié par son club.