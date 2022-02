Le footballeur international français, Kurt Zouma, coupable d'avoir battu son chat et visé par une plainte de la Fondation Brigitte Bardot

Au Royaume-Uni, on ne badine pas avec la maltraitance animale. Les sanctions en la matière sont même devenues plus sévères depuis l’adoption de la Loi Lucy en avril 2020. Ainsi, toute personne reconnue coupable encourt une peine de prison pouvant aller jusqu’à 5 ans.

Kurt Zouma ne fait pas encore l’objet de poursuites judiciaires en Angleterre, mais pour le moment, c’est son club de West Ham United qui a promis de le sanctionner après le traitement horrible que le footballeur international tricolore a réservé à son chat. Par ailleurs, la Fondation Brigitte Bardot a annoncé avoir porté plainte contre l’intéressé, comme le rapporte L’Equipe ce mardi 8 février.

La scène a été filmée par son frère et postée sur Snapchat, avant d’être relayée par le média britannique The Sun en ce début de semaine. Les images sont particulièrement choquantes.

Dans la vidéo en question, on peut voir le défenseur central de 27 ans saisir le félin, puis le relâcher en lui donnant un violent coup de pied. Il se met ensuite à le pourchasser dans le salon, claquette à la main et essayant de lui jeter quelque chose dessus, avant d’asséner au chat une gifle alors que l’animal était tenu par son fils. Le tout accompagné des rires de l’auteur de la séquence.

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.



It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j