Le nouvel espoir d'une vie meilleure se dessine pour une cinquantaine de chiens détenus dans des conditions déplorables

Des dizaines de chiens ont été pris en charge par plusieurs associations après avoir vécu dans les pires conditions, chez une personne dépassée par la situation. Des canidés malades, affamés et terrifiés, qui auront besoin de soins et de temps pour s’en remettre et commencer leur nouvelle vie.

Début octobre 2021, les secours avaient été appelés pour intervenir chez une personne qui faisait un malaise, près de Blandford dans la province de l’Ontario (Centre-est du Canada). A leur arrivée à son domicile, ils ont découvert une cinquantaine de chiens vivant dans des conditions déplorables, rapportait DogHeirs.

Les intervenants ont fait appel à Hillside Kennels Animal Control, qui a mobilisé toute son équipe sur cette opération ayant duré 7 jours. Une semaine entière durant laquelle les membres de cette association, mais aussi de plusieurs autres, ont évacué et pris en charge les 52 quadrupèdes très mal en point.



« Beaucoup parmi chiens ont perdu la moitié de leur fourrure et portent des cicatrices et des traces de morsures », d’après Cassia Bryden, membre de Hillside Kennels Animal Control et fondatrice de l’organisation Sato Saved End of the Line dog Rescue. Des photos montrent également des canidés couverts de puces et aux griffes excessivement longues.

Mobilisation de plusieurs associations et de la communauté locale

La plupart des chiens sont des croisés Bergers Allemands, Labrador-Retrievers et Rottweilers. Ils sont maigres, malades et traumatisés. Hillside Kennels Animal Control héberge plusieurs d’entre eux, tandis que le reste a été réparti dans les refuges de 7 autres associations.



La communauté s’est également mobilisée pour venir en aide aux chiens et aux organisations qui en prennent soin. Les dons ont rapidement afflué, notamment en croquettes et en accessoires. Hillside Kennels Animal Control leur a d’ailleurs adressé ses remerciements sur sa page Facebook.

L’association ontarienne ajoute que ces chiens auront besoin de beaucoup de soins et de temps pour surmonter cette épreuve, surtout sur le plan mental et émotionnel. Ce n’est qu’une fois rétablis qu’ils pourront être proposés à l’adoption.

