Le nouveau départ d'un ancien Lévrier de course arborant un sourire unique

Parce qu’il ne pouvait plus prendre part aux courses de Lévriers, Ross a été mis à la retraite à seulement 3 ans et s’est retrouvé en refuge. En raison de sa particularité physique, lui trouver une nouvelle famille s’annonçait compliqué, mais ce chien et les bénévoles qui prenaient soin de lui ont toujours gardé espoir.