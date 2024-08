Lewis Hamilton, célèbre pour son talent, mais aussi pour son amour des chiens

Le monde entier connaît Lewis Hamilton pour ses prouesses sportives, mais le pilote Mercedes se livre parfois plus intimement à ses fans. Ceux-ci savent par exemple à quel point il est proche de son Bouledogue Anglais, Roscoe, avec qui il a noué un lien très fort.

La boule de poils a même son propre compte sur les réseaux sociaux où plus d’un million de personnes suivent ses aventures. Rien ne la prédestinait pourtant à vivre cette incroyable vie. Avant de rencontrer le septuple champion, elle séjournait dans un refuge et attendait patiemment que quelqu’un s’intéresse à elle.

@roscoelovescoco / Instagram

Un coup de cœur réciproque

Lewis Hamilton était à la recherche d’un compagnon canin et parcourait le site d'associations animales. Il est finalement tombé sur le minois de Roscoe, qui ne l’a pas laissé indifférent : « J'ai trouvé une page qui contenait environ 1 000 bouledogues et je les ai tous regardés, puis je suis tombé sur cette photo et je me suis dit : "C'est lui !" Et c'était l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie » a-t-il déclaré dans une interview relayée par Sportskeeda.

L’homme a adopté Roscoe et ne fait quasiment rien sans lui. Sur Instagram, on découvre le quotidien trépidant du toutou, qui ne s’ennuie certainement pas ! Sorties entre copains canins, visites d’écuries ou encore moments détentes chez le toiletteur, le quadrupède profite pleinement de la vie. Son maître l’emmène également en vacances avec lui, lui faisant profiter de balades à moto ou en quad.

Un propriétaire digne de confiance

Même dans son milieu professionnel, Lewis Hamilton est réputé pour sa bienveillance envers les chiens. Le pilote de formule 1 Nico Hülkenberg, chez Haas, lui aussi très aimant avec son chien Zeus, a déclaré qu’il n’aurait aucun mal à laisser ce dernier sous la garde de son adversaire. Il l’a d’ailleurs qualifié de « papa chien approuvé », ce qui lui correspond bien lorsqu’on voit sa relation avec Roscoe !

A lire aussi : La touchante histoire de Banjo, un adorable chien de refuge qui s’est transformé en petit Cupidon (vidéo)

@roscoelovescoco / Instagram