Le ministre de l'Agriculture annonce le plan du gouvernement pour lutter contre les abandons d'animaux

Photo d'illustration

Le gouvernement est fermement décidé à combattre l’abandon des animaux de compagnie, d’après le ministre de l’Agriculture interviewé ce dimanche. L’une des mesures qui devraient être mises en place dès le mois prochain concerne l’encadrement des ventes de chiens et chats.

Chaque année en France, ce sont 100 000 animaux de compagnie qui sont abandonnés, en majorité des chiens et des chats. Un pic est observé à l’approche des vacances estivales. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement entend instaurer de nouvelles dispositions, comme l’a indiqué Julien Denormandie dans un entretien accordé au Parisien et publié ce dimanche.

Le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation a évoqué l’institution, dans le courant de l’année à venir, d’un « certificat de sensibilisation obligatoire » pour toute personne souhaitant acheter ou adopter un animal. L’objectif est de mettre un terme aux adoptions et acquisitions impulsives, qui donnent souvent lieu à des négligences et des abandons.

Ledit certificat sera délivré et signé par l’éleveur, le refuge ou encore le vétérinaire. Il rappellera au futur détenteur sa responsabilité et ses obligations : les soins à prodiguer à l’animal, la vaccination, la nécessité de le promener, le coût financier à assumer, etc.

Julien Denormandie a également abordé la proposition de loi visant à interdire la vente d’animaux en animalerie, via les petites annonces ou encore les réseaux sociaux. Un texte présenté en juillet dernier et qui sera examiné le 26 janvier 2021.

A lire aussi : Merveilleuse nouvelle : Koda, le chien disparu pendant le tournage de "La France a un incroyable talent" a été retrouvé !

En vertu de cette loi, l’adoption et l’acquisition de chiens, chats et autres animaux de compagnie se feront « dans des refuges spécialisés, des animaleries ou des foires dédiées à la vente d'animaux ». Elle prévoit, par ailleurs, la mise en place d’une charte d’encadrement qui sera signée avec le site d’annonces Leboncoin. Il s’agira de dissocier les animaux des biens de consommation, mais aussi de préciser des informations spécifiques comme l’âge, l’identification…