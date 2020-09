Un Berger Malinois héroïque récompensé par le ministère de la Défense britannique pour avoir sauvé son équipe d'une attaque armée d’Al-Qaïda !

En raison du courage exceptionnel dont il a fait preuve, l’année dernière, lors d’une opération visant un campement d’Al-Qaïda en Afghanistan, Kuno le chien recevra la plus haute distinction militaire de Grande-Bretagne. Un exploit qui lui a aussi, hélas, couté une patte.

Kuno, un Berger Belge Malinois qui servait dans les forces armées britanniques, se verra attribuer la médaille Dickins PDSA lors d’une cérémonie virtuelle qui sera organisée en novembre prochain, rapporte Insider. La médaille Dickins est la plus haute distinction décernée aux militaires au Royaume-Uni. La « version » PDSA est réservée aux animaux.

?????Retired military dog Kuno is to be awarded the @PDSA_HQ Dickin Medal after he was wounded in action while heroically saving the lives of British Forces fighting Al Qaeda.



Read more about it here: https://t.co/9jrf6ZgoOI pic.twitter.com/dR2hPszzIS