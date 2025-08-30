« Le meilleur son du monde », ce bébé rit aux éclats dès lors qu’il voit son compagnon canin courir à travers le salon (vidéo)

L’amitié sincère qui existe entre un enfant et son chien est sans doute ce qu’il y a de plus bouleversant. Cette Boxer, nommée Frankie, occupe pleinement son rôle de grande sœur auprès du bébé de sa famille, qui ne peut désormais plus se passer de sa présence. Le moment le plus évocateur est certainement quand la petite fille rit aux éclats face à sa chienne qui a son quart d’heure de folie.

La vidéo postée sur le compte Instagram « @moochstyle » est rapidement devenue virale, indiquait Dogtime. Pleine de tendresse, elle nous donne un aperçu du joli quotidien que partagent la toute petite fille et sa Boxer. C’est à travers le regard des parents que nous comprenons que cette relation n’est que bienveillance et amusement. Cette petite fille, c’est certain, gardera une place toute particulière dans son cœur pour Frankie.

Près de 45 000 vues

C’est un véritable succès que connaissent les parents de ce merveilleux duo. Comment ne pas être attendri face aux images aussi spontanées et ce rire communicatif ? Tous les internautes sont du même avis et on imagine qu’ils visionnent et revisionnent la vidéo. Frankie et la petite fille se connaissant sans doute depuis le début, ce qui explique cette confiance absolue qu’ils s’accordent.

« Juste un autre mardi soir avec un Boxer et un bébé »

Si on imagine que le quotidien n’est pas de tout repos entre ce jeune enfant et ce chien au dynamisme certain, on comprend aussi que ce qu’ils partagent est très riche. La vidéo n’est qu’un moment parmi d’autres, mais est récurrent selon les propriétaires.

Alors que la chienne est en plein quart d’heure de folie, elle est encouragée par les rires francs de sa petite maîtresse, qui en redemande en tant qu’unique spectatrice assise à même le sol. On comprend que c’est sous les encouragements du bébé que la Boxer poursuit son spectacle toujours plus dynamique.

« Le meilleur bruit du monde »

Plusieurs internautes s’avancent en commentaires en affirmant qu’ils entendent « le meilleur rire » ou « le meilleur son du monde ». La réaction pure et spontanée du bébé nous donne la même impression. Le cœur des propriétaires doit être transporté dès lors qu’ils assistent à une telle scène. Ces séances de bonne humeur laissent présager d’autres beaux moments à l’avenir au sein de ce duo déjà très complice.