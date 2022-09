Le Label « 1% Pour les Animaux » souffle sa première bougie et remercie ses mécènes pour tout ce qui a été accompli en une année

Le label « 1% Pour les Animaux » n’a qu’un an, mais il compte déjà à son actif de très belles réalisations ayant permis de sauver des vies et d’améliorer la condition animale. Petit coup d’œil au rétroviseur après les 12 premiers mois de cette aventure…

Un an déjà… Lancé en octobre 2021, le label « 1% Pour les Animaux » a vu sa famille s’agrandir rapidement et ses nombreux projets en faveur de la cause animale concrétisés de fort belle manière.

Créé par l’association YouCare, dont le moteur de recherche solidaire du même nom avait fait des merveilles pour les refuges, ce label réunit des dizaines d’entreprises ayant en commun cette volonté d’œuvrer pour la protection des vies animales et la préservation de la biodiversité.

Une aventure que Woopets a rejointe quelques mois seulement après ses débuts. Ainsi, comme tous les autres membres du label, nous lui reversons 1% de notre chiffre d’affaires pour soutenir les organisations travaillant à l’amélioration des conditions de vie des animaux, à la protection des espèces menacées, ainsi qu’à la lutte contre la déforestation et l’euthanasie.

Où en sont donc le label « 1% Pour les Animaux » et ses projets aujourd’hui, un an après sa création ? Le moins que l’on puisse dire, c’est que son bilan est positif et qu’il jette d’excellentes bases pour une 2e année encore plus riche en accomplissements.

35 entreprises labellisées et de nombreuses vies animales sauvées

En 12 mois, le label a réuni 35 entreprises partageant les valeurs de l’association. 15 autres vont en grossir les rangs dans quelques semaines.

Le mois suivant sa création, des sauvetages d’animaux étaient déjà enregistrés, notamment grâce au programme « Nouvelle Vie ». 120 vies ont ainsi été sauvées à ce jour, et l’objectif du label pour l’exercice à venir est de doubler ce chiffre.

« 1% Pour les Animaux » intervient, par ailleurs, en Ukraine. Il fait même partie des premiers à avoir approvisionné des refuges ukrainiens en nourriture et en dons. Le Refuge de Gostomel à Kiev, par exemple, a été l’un des grands bénéficiaires de cette démarche solidaire depuis le début du conflit. 49 tonnes de nourriture y ont été acheminées jusqu’ici.

Citons également « La Ruche YouCare », une banque alimentaire animale créée pour venir en aide aux petites associations indépendantes de protection animale. A la faveur du soutien des membres du label, ce sont plus de 88 tonnes de dons qui leur ont été fournies en quelques mois.

« 1% Pour les Animaux », ce sont aussi des actions dans les DOM-TOM, notamment La Réunion dont 34 chiens ont été rapatriés. Une campagne d’identification et de stérilisation d’animaux errants vient d’ailleurs de démarrer sur l’île.

Une 2e année prometteuse

Sans oublier les projets en cours de lancement et qui promettent une 2e année encore plus bénéfique pour les animaux et la planète, comme la première Pépinière YouCare qui verra le jour près de Montauban (82). Une initiative destinée à contribuer à lutter contre les effets du réchauffement climatique.

Tous ces accomplissements, le label « 1% Pour les Animaux » a pu les réaliser grâce à la mobilisation des entreprises qui croient dur comme fer à cette idée et au fait que chacun peut aider à changer les choses.

Les sociétés qui souhaitent s’y joindre peuvent le faire en visitant le site du label.