Le fils de 11 ans de John Travolta adopte un chiot et rend hommage à Betty White, l'actrice disparue en décembre

Au cours de la 94e cérémonie des Oscars, l'actrice Jamie Lee Curtis a rendu hommage à Betty White, fervente défenseuse des animaux. Après avoir montré au public le chiot d'une association, elle a appris qu'il avait été adopté par le fils de John Travolta.

L'actrice Betty White, décédée à la fin du mois de décembre 2021 à l'âge de 99 ans, était connue pour son engagement envers les animaux. Lors de la cérémonie des Oscars, laquelle s'est déroulée le 27 mars 2022, la comédienne Jamie Lee Curtis a voulu rendre hommage à celle qui avait soutenu des associations de protection animale.

Pour marquer le coup, elle est montée sur scène avec une minuscule boule de poils répondant au nom de Mac N Cheese. « C'était une femme qui se souciait tellement de ses amis à "2 pattes", mais aussi des animaux comme celui-ci », a-t-elle déclaré. Ces quelques minutes de gloire ont permis au chiot de faire ses adieux au refuge qui l'avait pris en charge.

© Neilson Barnard / Getty

Le chiot a gagné une famille pour la vie à la fin de la cérémonie

Comme le rapportait le magazine People dans un article paru le lendemain de l'événement, Mac N Cheese a été adopté. Et pas par n'importe qui ! L'adorable chien a tapé dans l'œil d'un petit garçon de 11 ans, nommé Ben. Ce dernier n'est autre que le fils de l'acteur John Travolta.

La star de Pulp Fiction a partagé l'heureuse nouvelle sur son compte Instagram. Les internautes ont eu le plaisir de découvrir une jolie photo du sexagénaire et de l'enfant, tenant son nouvel ami à fourrure dans ses bras. « Ben a adopté ce chien la nuit dernière aux Oscars en hommage à Betty White. Merci @curtisleejamie & @pawworks », a indiqué John Travolta en légende.

À la suite de cette publication, laquelle a récolté plus de 270 000 mentions « j'aime » à ce jour, Jamie Lee Curtis a qualifié l'adoption de « fin magique ». Puis, l'actrice a ajouté : « C'est une fin émouvante et un hommage parfait à Betty White. [...] Sauver des animaux, leur offrir un abri contre la tempête de la vie, un foyer chaleureux et aimant est l'une des actions les plus importantes de la vie que nous, les humains, pouvons entreprendre ! »

L'association Paw Works, qui a cédé le petit animal à la famille, s'est également réjouie : « Lors de cette soirée, nous pensons que Mac N Cheese est le plus grand gagnant de tous ! »