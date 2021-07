Mia, la chienne de la police récompensée pour son courage et son dévouement, prend sa retraite

La bravoure et le dévouement sont des qualités précieuses. Mia, une chienne de la police de Valence (Auvergne-Rhône-Alpes), a été décorée mardi 13 juillet, après plusieurs années de loyaux services.

Eric Floury, gardien de la paix, est extrêmement fier de sa chienne malinoise.

Sa carrière a commencé 7 ans plus tôt, pour le plus grand bonheur de son propriétaire. Les partenaires sont devenus inséparables. « On était ensemble du matin au soir, je partais travailler, elle était avec moi, à la maison elle était avec moi, samedi et dimanche compris, c'était non-stop », a confié le policier à France Bleu.

© Planet Therapy Dog

Mia s'est spécialisée dans la recherche de stupéfiants et de billets de banque. Dès les premiers mois, elle a réalisé des performances incroyables. « Les premiers billets de banque qu'elle a découverts, c'était dans une chaine hifi, elle est montée sur un meuble et elle a gratté la chaine hifi, les billets étaient pliés dedans. Et pour la petite anecdote, lors de sa dernière perquisition, elle a trouvé de l'héroïne et c'était encore dans une chaîne hifi ! » a raconté Eric Floury.

© France Bleu

Des années de travail récompensées

Cette année, l'heure de la retraite a sonné pour Mia. Mais la Préfecture de la Drôme a tenu à lui rendre hommage avant son départ.

© Cheyenne Pizza

Lors de la Fête nationale, la chienne a reçu une médaille pour acte de courage et de dévouement. Cette décoration récompense également l'accomplissement des policiers. « Le travail de Mia, c’est l’aboutissement des enquêteurs et des collègues de terrain », a révélé Eric Floury. « C’est un honneur d’avoir conduit Mia. »

A lire aussi : La dernière aventure émouvante d'un homme et de son Labradoodle condamné par une maladie incurable

© France Bleu

L'héroïne coulera désormais ses vieux jours, sereinement, chez son maître. Et sa relève est assurée : une nouvelle chienne, nommée Perle, a pris le relais à la Direction Départementale de la Sécurité Publique (DDSP).