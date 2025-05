Après 18 mois de relation, son compagnon lui demande d’abandonner son fils et son chien avant d’emménager avec elle

Vivre avec un chien n’est pas du goût de tous et une internaute de 42 ans l’a récemment compris à ses dépends. Dans les colonnes du site The Sun, elle s’est confiée sur son expérience amoureuse avec un homme qui refuse d’emménager avec elle si elle ne se débarrasse pas de son chien…

À 42 ans, cette femme anonyme et mère d’un adolescent de 19 ans pensait enfin avoir trouvé le véritable amour. Malheureusement, après 18 mois de relation idyllique, les choses se sont corsées de façon totalement inattendue... Convaincus que le moment était enfin venu de vivre leur histoire au grand jour, le couple a envisagé l’idée d’emménager ensemble. Elle, vivant en maison, et lui en appartement, l’idéal était que ce soit lui qui vienne poser définitivement ses valises chez elle. Mais contre toute attente, l’homme de 38 ans a posé un ultimatum que la quarantenaire a raconté dans les colonnes de The Sun. “J'ai trouvé l'homme de mes rêves, mais il me force à prendre une décision impossible. (...) Il a dit que je ne pouvais pas lui demander de vivre avec un adolescent et un chien. Il ne veut pas être beau-père, et le chien l'agace”, a-t-elle expliqué.

Photo d'illustration

“Il a dit que le chien pouvait être relogé”

Décontenancée par cette demande pour le moins culottée, la femme raconte s’être emportée. “Quand je me suis énervée, il m'a dit que mon fils était adulte et qu'il devait voler de ses propres ailes, et que le chien pouvait être relogé”, a-t-elle ajouté avant d’assurer qu’elle ne compte évidemment pas céder à cette requête. “Je ne vais pas mettre mon fils à la porte ; il est étudiant et n'a pas les moyens de payer son loyer, et j'adore l'avoir à mes côtés. Et je crois qu'un animal de compagnie, c'est pour la vie. J'adore mon chien !”

Pour le moment, chacun continue donc de vivre de son côté et le projet de déménagement n’a finalement pas abouti.

Photo d'illustration

Une décision radicale

Après mûre réflexion, l’homme en question estime que vivre séparément reste la meilleure solution. “Mon copain dit qu'on a tous les 2 besoin de notre espace personnel pour que notre relation se déroule bien”, précise l’internaute avant de conclure : “On ne change pas d'avis, alors on tourne en rond. Et en attendant, on continue à vivre séparément.”

Reste à savoir s’ils finiront par trouver un terrain d’entente ou si cette relation est vouée à l’échec…