Le courage de Lily, chienne ayant reçu un tir au cou et abandonnée dans une poubelle

Une chienne a miraculeusement survécu à un tir d’arme à feu reçu au cou. Comme si la volonté de l’abattre ne suffisait pas, le ou les auteurs de cet acte d’une cruauté sans nom l’ont aussi jetée aux ordures. Heureusement, elle a été découverte à temps et emmenée aux urgences vétérinaires.

Lily est une authentique battante. Cette chienne a, en effet, trouvé la force et le courage de s’accrocher à la vie malgré l’extrême brutalité dont elle a été victime, rapportait WPLG Local 10.

Les faits ont eu lieu à Davie, dans l’Etat de la Floride (Etats-Unis). Lily, femelle Pitbull, a été découverte parmi les poubelles, abandonnée derrière un magasin de pneus automobiles. Elle avait le cou en sang après y avoir reçu un tir d’arme à feu.



WPLG Local 10

Dès qu’elle en a été informée, l’équipe du refuge animalier du comté de Broward (Broward County Animal Care) est venue à son secours. « La chienne était vivante. Elle était blessée, mais en vie, insistait Philip Goen, membre de cette organisation. Elle a été immédiatement prise en charge par notre vétérinaire et a reçu des soins. La chienne a survécu. »



Par la suite, Lily a été transférée à l’association Humans and Animals United et elle continue d’être traitée.

D’après la vétérinaire Paula Ferreira, de la clinique Ferreira Animal Hospital où la chienne a été opérée, sa survie relève quasiment du miracle. Par chance, la balle n’avait atteint ni la trachée ni une artère. Autrement, elle ne serait plus parmi nous.



Les vétérinaires sont confiants

Prévenue, la police de Davie a ouvert une enquête. Elle n’est pas encore parvenue à identifier l’auteur de ces actes, qui sera poursuivi pour cruauté. S’agit-il du propriétaire de l’animal ou d’une autre personne ? Les investigations menées par les forces de l’ordre permettront peut-être de répondre à cette question.

De leur côté, les vétérinaires sont optimistes quant aux chances de guérison totale de Lily. Il s’agira ensuite de l’aider à surmonter le traumatisme psychologique et à réapprendre à faire confiance aux humains. Un long et fastidieux travail en perspective pour le personnel de Humans and Animals United.

Quand elle sera complètement rétablie, la chienne pourra être proposée à l’adoption.