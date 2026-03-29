Le chien mange de l'herbe pour se purger : décryptage

Votre chien mange de l’herbe et cela vous intrigue ? Rassurez-vous, c’est un comportement assez courant ! On entend souvent dire qu’il fait ça pour se faire vomir, mais en réalité, ce n’est pas la seule explication. Parfois, c’est simplement par goût ou par instinct. Si votre toutou en mange très souvent ou que d’autres signes apparaissent, cela peut aussi être un petit signal à ne pas ignorer. Alors, comment savoir ce que cela signifie vraiment ? Voici quelques pistes pour mieux décrypter ce comportement.

Il n’est pas rare de voir un chien manger de l’herbe, et dans bien des cas, c’est tout à fait normal. Ce comportement peut s’expliquer de différentes manières, selon le chien et la situation. Alors pourquoi votre chien mange-t-il de l’herbe ?

Par instinct

Manger de l’herbe est, pour commencer, un comportement instinctif venu de ses ancêtres. Ceux-ci ne se nourrissaient pas uniquement de viande : ils consommaient aussi des plantes, des baies ou encore des herbes. En mangeant leurs proies, ils avalaient également le contenu de leur estomac, souvent composé de végétaux. Nos chiens auraient donc gardé cette habitude, inscrite quelque part dans leurs gènes.

Pour se soulager

On entend souvent dire qu’un chien mange de l’herbe pour « se purger », et ce n’est pas totalement faux. En effet, l’ingestion d’herbe peut aider à stimuler le transit intestinal et permettre à votre chien d’éliminer plus facilement ce qui le gêne. Cela peut être utile s’il a mangé quelque chose de peu digeste ou s’il ressent un léger inconfort au niveau du ventre. Dans certains cas, mâcher de l’herbe peut même provoquer des vomissements.

Attention toutefois à une idée reçue très répandue : l’herbe n’a aucun effet contre les vers intestinaux. Elle ne remplace en aucun cas un vermifuge. Au contraire, l’herbe peut parfois être souillée par des parasites présents dans l’environnement. Il est donc essentiel de suivre un traitement antiparasitaire adapté, conseillé par un vétérinaire.

Pour compenser un manque dans son alimentation

Si votre chien mange de l’herbe, cela peut aussi être lié à son alimentation. Selon ce qu’il mange au quotidien, il peut ressentir de petits manques, notamment en fibres qui sont pourtant importantes pour le bon fonctionnement de son système digestif. L’herbe, riche en fibres, peut alors devenir une solution « naturelle » pour rééquilibrer son alimentation.

Par simple gourmandise

Et si votre fidèle compagnon mangeait de l’herbe tout simplement parce qu’il aime ça ? En effet, certains chiens apprécient tout particulièrement le goût de l’herbe fraîche, sans qu’il y ait forcément une raison précise derrière ce comportement. Beaucoup de chiens sont notamment attirés par une herbe en particulier, appelée à juste titre « chiendent », connue pour son odeur et sa richesse en fibres. Cela peut expliquer pourquoi ils la recherchent souvent activement lors des promenades !

Par ennui

Il arrive souvent que les chiots mangent de l’herbe simplement parce qu’ils s’ennuient. Sans activité pour occuper leur esprit, ils se tournent vers ce geste pour passer le temps. Mâcher ou jouer avec l’herbe devient alors une façon de s’occuper.

À cause d’un trouble du comportement

Parfois, manger de l’herbe peut être le signe d’un trouble du comportement appelé pica. Il se caractérise par l’ingestion de substances qui ne sont pas alimentaires : terre, cailloux, bois, sable, plastique…et parfois de l’herbe. Ce comportement peut avoir plusieurs causes, et il est important de ne pas l’ignorer.

Une visite chez le vétérinaire permettra de vérifier que votre chien n’a pas de problème médical sous-jacent, comme une insuffisance pancréatique, une maladie du foie ou des reins, ou encore une infestation par des parasites intestinaux.

Si aucune cause médicale n’est détectée, le comportement peut être d’origine psychologique. Dans ce cas, un comportementaliste canin pourra vous proposer des solutions adaptées pour réduire le pica et protéger votre chien. Mieux vaut agir tôt pour éviter que le comportement ne s’installe et empire.

En résumé, manger de l’herbe est un comportement naturel chez le chien et ne pose pas de problème lorsqu’il reste occasionnel. Cependant, si votre compagnon se purge très fréquemment et présente divers symptômes (vomissements, sang dans les selles, jaunissement, diarrhée, abattement…), cela peut révéler un problème de santé comme une irritation de l’estomac, un déséquilibre intestinal ou la présence de parasites. Une consultation vétérinaire est alors fortement recommandée.

Comment éviter que son chien mange de l’herbe ?

Même si manger de l’herbe est souvent un comportement normal chez votre compagnon à 4 pattes, vous pouvez agir pour le limiter (notamment pour lui éviter d’ingérer des plantes toxiques ou traitées). Voici quelques solutions à mettre en place avec votre toutou :

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